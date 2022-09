Top 14 - UBB : Jalibert titulaire et une paire Vili-Moefana à Montpellier

Après le revers (25-26) concédé en ouverture face à Toulouse, le staff a procédé à six changements dans son XV de départ. Trois (Maynadier, Falatea, Marais) pour apporter puissance et fraîcheur dans le cinq de devant.

Et trois dans les lignes arrières avec le retour en 10 de Matthieu Jalibert. Rentré pour les trente dernières minutes au relais de Zack Holmes, l'ouvreur n'avait pas pesé sur la fin de match et avait raté deux pénalités dans ses cordes qui auraient pu faire basculer la rencontre. Il démarrera sur la pelouse du GGL Stadium et conservera la responsabilité du but a assuré son manageur.

Autre point d'intérêt, le comportement de la paire de centres. Tani Vili remplace Rémi Lamerat et sera donc associé à Yoram Moefana. Les deux jeunes, âgés de 21 et 22 ans, se connaissent depuis longtemps. D'abord comme adversaires quand le premier jouait à Limoges et le second à Malemort. Puis comme partenaires dans les équipes de France jeunes.

Un duo qui peut faire mal

"On n'a pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre, assure Vili. Un regard suffit." Arrivé cet été de Clermont, Tani Vili permet à Christophe Urios d'aligner une paire de centres à fort potentiel. "Il y a de très belles affinités entre eux, se félicite le manageur. Ils ont une force brutale, une capacité à être explosif, à faire mal à l'adversaire notamment dans le milieu du terrain. Yoram est probablement plus explosif que Tani qui est beaucoup plus puissant. Donc ils sont complémentaires."

De la puissance à l'aile avec Federico Mori. © Radio France - Justine Hamon

De la puissance, il en faudra face au bloc montpelliérain. Ce qui peut expliquer la titularisation à l'aile de Federico Mori, préféré à Louis Bielle-Biarrey. A noter les premières apparitions de Ugo Boniface, Thomas Jolmès et Pablo Uberti sur le banc.

La compo

XV de départ : Buros - Mori, Moefana, Vili, Tambwe - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Miquel, Vergnes-Taillefer - Marais, Douglas - Falatea, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Lamothe, Boniface Jolmès, Timu, Gimbert, Holmes, Uberti, Cobilas.