Top 14 - UBB : "Je déteste qu'on triche comme ça"

"J'avais dit dans la semaine, sur le ton de la boutade, qu'on allait faire un match universitaire car c'était un lundi soir. Et bien on a fait un match universitaire."

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Christophe Urios avait du mal à s'expliquer pourquoi son équipe, pourtant prévenue de ce qui l'attendait à Gerland, avait pu faire preuve d'autant d'apathie en première période.

Quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux. Et là c'est pas les GPS, je ne vais pas gérer des data, je vais sentir les mecs.

"Quand je vois les premiers plaquages que l'on fait, les premiers rucks que l'on fait, ça donne le tempo du match. On était absent. Je déteste qu'on triche comme ça, qu'on fasse semblant. A ce jeu il y a des choses qui sont essentielles et importantes. La première c'est l'humilité, la deuxième c'est le courage et le combat. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Je me suis trompé dans la composition d'équipe probablement et notamment devant. Je n'ai pas l'habitude de me tromper deux fois."

La réaction trop tardive de son équipe n'a pas suffi à calmer la colère de son manageur qui annonce des séances de travail soutenu avant la venue dimanche de Clermont.

"Sur le match, on n'a pas besoin de vidéo. On va vite basculer sur l'ASM et on va faire jouer ceux qui ont envie de jouer l'ASM. Là j'ai un peu les boules, je pense que demain j'aurai encore plus les boules et après-demain, j'aurai encore plus plus les boules. Quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux. Et là c'est pas les GPS, je ne vais pas gérer des data, je vais sentir les mecs."