Top 14 - UBB : "Je nous trouve usés" avoue Urios

Un 4ème revers consécutif, le 2ème à domicile. L'UBB traverse une vilaine passe. L'absence de nombreux joueurs n'explique pas tout. Elle va devoir rapidement corriger le tir pour ne pas gâcher son excellent début de saison. Son manageur refuse de parler d'inquiétude mais se dit préoccupé par la situation. Interview.

France Bleu Gironde : C'est une défaite douloureuse ?

Christophe Urios : Oui douloureuse comme les trois autres. Ce sont des matches qu'on peut arriver à gagner même si on n'est pas flamboyant. On a le sentiment qu'on peut les gagner mais ça ne tourne pas pour nous. Ca fait partie d'une saison. A la 76ème c'est nous qui marquons, essai pas accordé, et dans la foulée on prend un essai...

On ne joue pas bien, on n'est pas prêt physiquement, dans notre rugby. Ca, c'est mon job, c'est moi le responsable.

Quel sentiment domine ce soir ?

Je n'ai pas de colère. De la frustration forcément. Je suis préoccupé par le fait de trouver des solutions pour remettre la marche en avant. Je pourrais dire plein de chose mais je ne vais rien dire parce que je reste focus sur ce qu'on a à faire. On ne joue pas bien, on n'est pas prêt physiquement, dans notre rugby. Ca, c'est mon job, c'est moi le responsable. Il faut qu'on s'améliore là dessus.

Vous êtes inquiet ?

Je ne suis jamais inquiet. Je crois au travail qu'on fait. Aujourd'hui on ne travaille pas bien donc je vais chercher à mieux travailler. L'équipe ne progresse pas, elle recule même. Inquiet, ça veut dire que tu ne crois pas en ce que tu fais. Il nous manque beaucoup de monde, on n'arrive pas à les rentrer et au contraire on en sort (ndlr : Jalibert forfait après l'échauffement). Je nous trouve usés par l'enchaînement de cette série. Je ne vais pas taper sur mes joueurs parce que ce n'est pas le moment. Il faut repartir au combat, rester ensemble et ne pas s'éparpiller parce que c'est le danger.