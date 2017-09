Top 14 - UBB : "Je suis très bien ici, pourquoi partir ?"

Avant le déplacement de l'Union Bordeaux-Bègles samedi à Oyonnax, le demi de mêlée Yann Lesgourgues est revenu sur les raisons qui l'ont conduit à prolonger l'aventure en Gironde pour trois saisons supplémentaires. Et à refuser l'offre de Toulon.

France Bleu : qu'est ce qui a fait pencher la balance en faveur d'une prolongation ?

Yann Lesgourgues : La décision a été difficile à prendre. Après, l'UBB est un club ambitieux et je crois vraiment en ce projet que Laurent (ndlr : Marti, le président) mène maintenant depuis quelques années. Je voulais vraiment m'inscrire dans ce projet là. C'est vrai que j'étais pas mal stressé, je pensais beaucoup à mon avenir. C'est une bonne chose de faite, un poids en moins. Je peux me consacrer pleinement au rugby.

Dire non à Toulon, c'est courageux ?

C'est pareil que si j'avais dit non à l'UBB... Toulon a un gros palmarès, ils sont dans un nouveau projet avec un nouveau staff. Je préfère rester sur le projet qu'il y a ici à l'UBB. J'y crois vraiment.

Yann Lesgourgues après Baptiste Serin, l'UBB a verrouillé ses numéros 9. © Radio France - Justine Hamon

L'impression de ne pas avoir fait le tour si vous étiez parti ?

Il y a un nouveau cycle avec de nouvelles personnes. Je me sens bien dans ce contexte là. Pourquoi partir ? C'est la question que je me posais. Au final, je suis très bien ici. J'ai eu droit une belle sortie à Chaban contre Montpellier. Ma décision était prise avant mais ça la conforte.

Certes à Toulon sur le papier, j'aurais pu être numéro un, ou pas. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui arrive. On connaît les moyens de Toulon et son président.

Est-ce que la concurrence de Baptiste Serin à l'UBB peut être un frein à votre progression ?

Non. Pour moi, ce n'est pas un frein. La concurrence fait avancer. Ça fait quelques années qu'avec Baptiste, on se tire la bourre, ça nous fait avancer et ça fait avancer le collectif. Certes à Toulon sur le papier, j'aurais pu être numéro un, ou pas. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui arrive. On connaît les moyens de Toulon et son président.