Top 14 - UBB : Jefferson Poirot absent quatre semaines

On s'en doutait un peu après l'avoir vu quitter le terrain samedi après seulement 18 minutes de jeu et faire ensuite grise mine sur le banc. Après avoir passé les examens médicaux, Jefferson Poirot a rejoint les bancs de l'infirmerie aux côtés de Matthieu Jalibert et Jandre Marais.

Le capitaine a rechuté. Blessure aux ischio-jambiers, la même qui l'avait privé le mois dernier de trois rencontres de Top 14. La durée d'indisponibilité est estimée à quatre semaines ce qui veut dire que le pilier gauche sera absent dimanche au Pays de Galles en coupe d'Europe et manquera au moins les quatre prochains matches de championnat.

Autres absents dimanche à Llanelli, Ben Tameifuna et Cameron Woki qui sont en vacances cette semaine. De retour de congés, l'arrière Romain Buros a lui repris l'entraînement. Vadim Cobilas, Maxime Lamothe et Guido Petti, laissés au repos face à Leicester, sont aussi attendus au Pays de Galles.

Thierry Paiva (ménagé), Kane Douglas (gastro) et Jean-Baptiste Dubié (main) ont été dispensés de la séance collective de mardi mais postulent également pour la deuxième journée de Champions Cup.