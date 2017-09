Top 14 - UBB : Julien Rey absent un mois

Mauvaise nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègles. Touché au genou gauche à Lyon, le centre Julien Rey a subi une arthroscopie qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs semaines.

Dans son "point infirmerie" de ce lundi, le club annonce que son trois-quart centre s'est fait enlever un morceau de cartilage au genou gauche. Le 16 septembre, Julien Rey avait quitté ses partenaires en seconde période et avait quitté le Matmut Gerland avec des béquilles. L'UBB ajoute que le joueur a pour objectif une "reprise complète dans un mois".

L'absence prolongée de Julien Rey va priver la ligne d'attaque girondine de son régulateur et de son joueur le plus expérimenté. Il rejoint à l'infirmerie le troisième ligne néo-zélandais Luke Braid et le pilier droit Marc Clerc qui s'est, également à Lyon, redonné une entorse à la cheville touchée lors du stage d'avant-saison à Cazeaux.

Enfin, l'ailier néo-zélandais Fa'asiu Fuatai, sorti lors de la victoire bonifiée face à Montpellier, souffre d'une plaie au mollet gauche qui a nécessité la pose de points de suture.

Samedi, l'UBB se rend à Oyonnax pour la sixième journée de Top 14.