Top 14 - UBB : l'après Urios a commencé comme si de rien n'était

Il ne manquait que lui, qui avait pris l'habitude de suivre les séances en retrait, poussant s'il le fallait un petit coup de gueule ou faisant part de sa satisfaction après une phase de jeu réussie.

ⓘ Publicité

A LIRE AUSSI : Laïrle et Charrier aux commandes après le départ d'Urios.

Car pour le reste, la séance pluvieuse du jour a ressemblé à celles d'avant. Même si elle a été plus courte. Avec toujours la participation active des membres du staff et des ateliers en tous points identiques.

Buros sur le terrain

Propulsés aux commandes, Julien Laïrle et Frédéric Charrier ont dirigé de la voix et du geste en réclamant de l'intensité et de la qualité dans les transmissions. A trois reprises, le duo a réuni la trentaine de joueurs en cercle au milieu du terrain pour répéter les consignes. Sous l'oeil du président Laurent Marti.

La cinquantaine de supporters présents a pu apercevoir que les internationaux étaient de retour. Tameifuna, Cordero et Jalibert sur la pelouse. Falatea, Lucu et Moefana en simples observateurs.

Touché à une cuisse le 22 octobre à Clermont, l'arrière Romain Buros a retrouvé le terrain et le sourire. © Radio France - Justine Hamon

Ils ont aussi assisté au retour de Romain Buros, blessé à la cuisse il y a un mois, et qui a participé à la moitié de la séance, comme Jalibert d'ailleurs. Et découvert Tom Willis, le troisième ligne arrivé des Wasps .

Plusieurs joueurs (Boniface, Dimcheff, Petti, Cazeaux, Jolmes, Vergnes-Taillefer, Timu, Uberti et Ducuing), blessés ou ménagés, manquaient à l'appel. 11ème du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles se déplacera à Perpignan ce samedi (15h) pour tenter de relancer une dynamique.