Top 14 - UBB : la der à Chaban pour Cobilas et Dubié face à Toulon

Une semaine après son succès (25-23) face à Castres, l'Union va tenter d'enchaîner par une deuxième victoire à domicile face à une équipe varoise qui compte, comme elle, une défaite et une victoire.

Elle pourra s'appuyer sur les 40 bonnes premières minutes livrées face aux Tarnais. En essayent cette fois de répéter les efforts sur toute la durée du match pour pouvoir partir en vacances avec la satisfaction du devoir accompli.

"Il faut essayer de tout mettre bout à bout pendant 80 minutes, explique Raphaël Lakafia, arrivé de Toulon cet été. Qu'on ait une performance aboutie pendant deux mi-temps et qu'on n'ait pas de passage à vide ou de faute qui viennent remettre l'adversaire assez facilement dans le match."

Les compos

Un match qui marquera les adieux de deux "papas" du vestiaire. Le pilier Vadim Cobilas, 40 ans, était arrivé de Sale à l'été 2016. Il s'est rapidement imposé comme un des droitiers les plus redoutés du Top 14. Le Moldave sera titulaire face au RCT en compagnie de Lekso Kaulashvili et de Maxime Lamothe, opérationnel malgré une béquille reçue face au CO.

Les reste du pack est inchangé. La paire Kane Douglas - Thomas Jolmes enchaîne une troisième titularisation. Le trio Bastien Vergnes - Raphaël Lakafia - Mahamadou Diaby est reconduit en troisième ligne.

Jean-Baptiste Dubié, lui, était arrivé un an plus tôt en provenance de Mont-de-Marsan, sans avoir jamais joué en Top 14. A 34 ans, il a disputé 145 matches sous le maillot bordelais.

Jean-Baptiste Dubié est devenu l'un des tauliers du vestiaire girondin. © Radio France - Justine Hamon

Il débutera le match avec le centre australien Ben Tapuai et derrière une charnière formée de Paul Abadie et Matéo Garcia, remis de sa commotion.

Un changement dans le triangle arrière où Nans Ducuing prend le numéro 15. Romain Buros glisse à l'aile en compagnie de Pablo Uberti.

UBB : Ducuing - Buros, Dubié, Tapuai, Uberti - Garcia (o) Abadie (m) - Vergnes Taillefer, Lakafia, Diaby - Douglas, Jolmes - Cobilas, Lamothe, Kaulashvili.

Remplaçants : Maynadier, Boniface, Ricard, Miquel, Nanette, Holmes, Depoortere, Sadie.

RCT : Luc - Dréan, Rabut, Tuicuvu, Rebbadj - Hervé (o) Serin (m) - Abadie, S.Tolofua, Youyoutte - Jones, Tanguy - Setiano, C.Tolofua, Priso.

Remplaçants : Boulassel, Devaux, Halagahu, Warion, Le Corvec, Danglot, Lolesio, Brookes.

La décla

Yannick Bru (manageur de l'UBB) : "Franchement, le plan comptable à la 3ème journée, on s'en fout un peu. Le plan c'est notre performance. On doit, on a l'obligation de faire un très bon match, notre meilleur match depuis le début de la saison. On peut être battu par meilleur que soi. Sur les deux premières journées, on n'a pas encore vu le meilleur visage de l'UBB, c'est certain."

Yannick Bru en compagnie de Ben Tapuai. © Radio France - Justine Hamon

La conférence de presse d'avant-match