Top 14 - UBB : "La dernière fois, on a ramassé" se souvient Baptiste Serin

Après son succès bonifié (9-39) à Oyonnax, l'UBB veut vite se tourner vers la réception de Toulon. Pour le demi de mêlée international, il va falloir sortir le grand jeu samedi sur la pelouse du Matmut Atlantique face à un adversaire d'un autre calibre. Interview.

France Bleu : Votre sentiment après ce premier succès de la saison en déplacement ?

Baptiste Serin : On était satisfait de nos quelques matches à domicile parce qu'on les avait gagnés, avec la manière face à Clermont et Montpellier notamment, et on avait à cœur de prouver qu'on était aussi capable de gagner à l'extérieur. On a eu pas mal de réussite mais ça fait plaisir.

J'ai regardé la première mi-temps. C'était impressionnant, ça tapait très très fort. Après, on a vu quand même que dès que La Rochelle mettait la main sur le ballon, il y avait quelques opportunités.

Après une semaine d'entraînement allégée, l'UBB a semblé être dans de meilleures dispositions ?

On était surtout prêt parce que quand on met 40 points à Montpellier, ça fait plaisir. Quand tu entames la semaine avec une victoire comme ça, c'est plus facile. Après, c'était vraiment axé sur la régénération. C'était plutôt bien d'avoir des trous de récupération dans la semaine mais il faut assurer le weekend suivant. C'est ce qu'on a fait je pense.

Baptiste Serin en action lors de la dernière confrontation avec les Varois. © Radio France - Justine Hamon

De la satisfaction mais pas d'euphorie ?

Non. Il ne faut pas oublier qu'on a un gros match la semaine prochaine contre Toulon. Il faut savourer parce que ce n'est pas évident de gagner ici (ndlr : en dix tentatives, l'UBB ne l'avait jamais fait). Moi, ça fait quatre ans que je viens ici et ça fait quatre fois que je prends quarante points. C'est ce que je disais à Pablo Uberti (ndlr : qui a fait samedi ses premiers pas en Top 14). Pour sa première, c'est quand même énorme de gagner avec ce score là ici. Maintenant, on va vite se remettre au boulot et faire une grosse semaine pour préparer Toulon.

Un RCT très solide pendant quarante minutes face à La Rochelle ?

J'ai regardé la première mi-temps. C'était impressionnant, ça tapait très très fort. Après, on a vu quand même que dès que La Rochelle mettait la main sur le ballon, il y avait quelques opportunités. Je me rappelle du dernier match où ils sont venus, on a ramassé. Clairement. A nous de nous préparer en conséquence.