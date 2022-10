Top 14 - UBB : la dynamite Tambwe

Ses débuts sous le maillot girondin face à Toulouse avaient laissé entrevoir un aperçu de son talent. Deux essais marqués, un troisième refusé pour un en avant après arbitrage vidéo. Malgré la défaite (25-26), Madosh Tambwe s'était mis le public dans la poche.

Une sortie beaucoup plus terne à Montpellier le weekend suivant et surtout une béquille ont freiné son élan pendant un mois. "Le staff médical a été incroyable et m'a remis en forme. Ca fait de bien de revenir sur le terrain. Pas de douleur, je me sens à 100%. Je sors de presque deux ans de rugby non stop en Afrique du Sud. Je pense que mon corps avait juste besoin d'une pause. Je suis impatient de voir ce que ça va donner ces prochaines semaines."

Je ne peux pas contrôler le fait d'être sélectionné ou pas. Donc pour l'instant, mon but c'est d'être le meilleur possible et aider Bordeaux.

Son retour, combiné à celui de l'autre ailier Santiago Cordero, a fait du bien à la ligne de trois-quarts . S'il n'a pas marqué, Tambwe est impliqué sur les deux essais de Mahamadou Diaby. Notamment le second avec une merveille de petit coup de pied par dessus et un ballon parfaitement relevé pour son flanker.

"Même si je veux marquer, parfois il faut savoir aider l'équipe. Le plus important c'est la victoire. On avait besoin de ces quatre points, surtout à domicile. Il y aura d'autres opportunités et je pense avoir apporté ma contribution ce soir."

Madosh Tambwe n'a pas tardé à se mettre le public de Chaban dans la poche. © Radio France - Justine Hamon

Arrivé cet été pour remplacer Ben Lam parti au MHR, Madosh Tambwe présente un profil très différent. Moins puissant mais plus élancé, plus rapide aussi avec des crochets qui pourraient bien martyriser les défenses du Top 14. "Il apporte de la vitesse, se félicite l'entraîneur des trois-quarts Frédéric Charrier, des qualités de un contre un, des capacités à être décisif. Il donne envie de déplacer le ballon parce qu'à chaque fois qu'il en touche, il les bonifie."

L'ancien ailier des Bulls a donc tout du facteur X que l'Union est allé chercher et le staff salue son implication y compris dans les taches plus ingrates.

"C'est quelqu'un qui est plutôt à l'aide défensivement, reconnaît Charrier, même si on avait des craintes par rapport à ça. Il faut vraiment qu'il reste connecté avec nous pour ne pas qu'il cherche à faire la différence seul. Il n'hésite pas à prendre des initiatives, c'est très bien, mais il faut que ça soit dans le collectif."

Tambwe est donc toujours en découverte d'un Top 14 qu'il juge "assez physique" même s'il l'estime comparable avec le Super Rugby qu'il a connu sous le maillot des Lions puis des Sharks.

L'Afrique du Sud, où il a passé toute sa vie même s'il est né à Kinshasa. Il possède un passeport sud-africain mais ne peut a priori pas prétendre à jouer avec les Springboks. "Je savais que la question allait arriver, sourit l'intéressé qui comprend déjà très bien le français. C'est un peu frustrant pour moi car il y a un malentendu. Je suis devenu un homme en Afrique du Sud donc si vous me dites que je ne suis pas sud-africain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les Springboks m'appellent, je ne dirai pas non. Je ne peux pas contrôler le fait d'être sélectionné ou pas. Donc pour l'instant, mon but c'est d'être le meilleur possible et aider Bordeaux."

En attendant une éventuelle convocation, l'Union Bordeaux-Bègles profite d'un joueur qui s'est très vite adapté et dont le duel samedi prochain avec le Clermontois Alivereti Raka s'annonce explosif.