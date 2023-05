Top 14 - UBB : "La qualification, un passage obligé pour pouvoir rêver plus grand"

L'UBB redoutait de devoir jouer sa qualification le 28 mai dans le chaudron du stade Mayol. Elle n'aura pas à la faire. Sa victoire bonifiée (28-0) obtenue ce samedi face à la Section Paloise conjuguée au lourd revers (43-7) des Varois au Racing lui offre pour la troisième année de rang un ticket pour les phases finales. Au terme d'une saison agitée reconnaît le troisième ligne de l'Union. Interview

France Bleu Gironde : que ressentez-vous après cette troisième qualification d’affilée ?

Mahamadou Diaby : Très fier. On voulait absolument ne pas faire de cette saison une saison de transition. Ça passait forcément par la qualif. Donc être qualifié à une journée de la fin du championnat c’est une fierté

Vous comparez souvent ce Top 14 à une jungle. En sortir dans les six meilleurs, c’est déjà une performance ?

Quand on voit le niveau du Top 14 chaque année, de plus en plus serré, cette bataille pour le Top 6 tout au long de la saison entre une dizaine d’équipes… C’est déjà une belle chose d’accomplie. Après, évidemment qu’on ne veut pas s’arrêter là. Mais la qualification c’est un passage obligé pour pouvoir rêver plus grand.

"Un groupe hyper solidaire, c’est quand même notre force ici à Bordeaux"

Un cycle se termine à l’UBB. Tout le monde veut finir sur la plus belle note possible ?

C’est la volonté du groupe de bien finir ensemble. On a passé trois belles années où on a réussi à qualifier le club chaque fois. L’idée c’est d’offrir une belle fin de saison à nos supporters.

Photo de famille et hommage aux partants de l'été prochain. - Justine Hamon

Il y a six mois vous preniez 30 points à Pau, vous étiez 11èmes et Christophe Urios était remercié…

L’histoire est bien faite car c’est face à Pau qu’on obtient notre qualification. La défaite là-bas nous a fait mal à la tête et ensuite le départ de Christophe… Ce sont des moments qui ne sont pas faciles. C’est un peu l’inconnue pour les joueurs, pour le staff. Il y a toute une réorganisation à se mettre en place, il faut très vite savoir se remobiliser. Il y a aussi beaucoup de bruit à l’extérieur à travers les medias. L’image est portée sur vous, pas pour des victoires ou des performances mais pour de l’extra-sportif. C’est tout ça qu’il faut réussir à gérer sans s’éparpiller et en gardant une grosse solidarité. On a travaillé là-dessus assez rapidement, ce qui nous a permis de rebondir et de repartir sur des bases solides.

"Le staff en place était le staff de Christophe, ils ont gardé la trame"

Ce soir vous avez une pensée pour Christophe Urios qui a aussi sa part dans la construction de votre groupe ?

Bien sûr. L’UBB se qualifie depuis trois ans. On n’a pas tout changé à partir du mois de novembre, bien au contraire. Le staff en place était le staff de Christophe. Ils ont gardé la trame. Tout n’était pas à jeter à la poubelle. Aujourd’hui c’est surtout un groupe qui avait envie de se relever après une situation difficile. Un groupe hyper solidaire, c’est quand même notre force ici à Bordeaux. A chaque fois qu’on a pris des gifles avec des matches perdus à la dernière minute, des matches qu’on sentait qu’on pouvait gagner et qu’on a finalement perdus, on a toujours su se sublimer ensemble et remonter la pente.

L’UBB va être pénible à jouer dans ces phases finales ?

C’est trop tôt pour le dire. On a rempli notre contrat face à Pau, on est qualifié, il faut se poser, récupérer. Evidemment on ne va pas commencer à galvauder les matches, ce ne serait pas une bonne stratégie. On fera le point lundi. Je sais juste qu’on a une grosse semaine d’entraînement qui nous attend. On n’a pas envie de lever le pied.