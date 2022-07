Top 14-UBB : La reprise de l'entraînement avec huit recrues

Les vacances sont finies pour l'Union Bordeaux-Bègles. Le club demi-finaliste du Top 14 pour la deuxième année d’affilée a repris l'entraînement ce lundi 25 juillet. Il a également officialisé l'arrivée de huit nouveaux joueurs.

Le manager Christophe Urios a jeté son dévolu sur l'international australien Caleb Timu (28 ans), ancien joueur des Queensland Reds et passé par Montpellier de 2019 à 2021 (34 matches disputés, 4 essais inscrits). L'ailier d'origine congolaise Madosh Tambwe, qui évoluait aux Bulls de Pretoria cette saison, s'est lui aussi engagé avec le club girondin. Meilleur franchisseur et deuxième joueur ayant parcouru le plus de distance ballon en mains (1055 mètres) du championnat United Rugby Championship, il aura pour mission de faire oublier Ben Lam, parti à Montpellier.

Falatea aligné aux côtés de Moefana

Parmi les recrues figurent aussi deux joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne : le centre Tani Vili, âgé de 21 ans seulement, présent avec le groupe France lors de la tournée d'été au Japon. Il s'est engagé pour trois saisons avec l'UBB. Silipi Falatea évoluera quant à lui aux côtés de son neveu et centre gironde Yoram Moefana lors des deux prochaines saisons. Le pilier de 25 ans compte déjà quatre sélections en équipe de France.

Deux joueurs de Toulouse ont décidé de descendre la Garonne pour rallier les rangs de l'UBB : Il s'agit du troisième-ligne centre Antoine Miquel (28 ans) ainsi que de l'ouvreur/centre australien Zack Holmes (32 ans) qui servira de doublure à Matthieu Jalibert. Enfin, deux piliers, en provenance de Pro D2, ont signé pour deux saisons : le droitier Christopher Vaotao (25 ans), recruté la saison dernière par le club de Laurent Marti mais laissé en prêt à Montauban, et le gaucher Ugo Boniface (23 ans) et champion du monde U20 en 2018.

Avant le lancement de la saison 2022-2023, le 3 septembre prochain, face au Stade Toulousain, le club girondin a encore cinq semaines de préparation et deux matchs amicaux au programme. Après un stage à Saint-Lary, il affrontera Bayonne, promu en Top 14, le 20 août à Jean-Dauger et Clermont le 26 août à Issoire (Puy de Dôme).