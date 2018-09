Bordeaux, France

Le film du match

Presque de quoi regretter le manque de délocalisations au Matmut Atlantique ! Car l'UBB a offert un vrai match de gala à ses supporters. En attaquant dès le départ, et en marquant un essai, par Lonca, dès la 2e minute, après une grosse absence de la défense rochelaise et une percée de Baptiste Serin.

Romain Lonca (casqué), avait ouvert le score. © Radio France - Justine Hamon

Avançant sur chaque contact, l'UBB était ultra-dominatrice. Et, après une pénalité de chaque côté, elle allait de nouveau marquer par Afa Amosa, en bout de ligne, sur une passe après contact d'Eto Nabuli (20-3, 20e).

Efficace (voir ci-dessous), l'UBB marquait une troisième fois sur une incursion dans les 22 mètres, avec un essai d'Ardien Pélissé, derrière un groupé pénétrant parfaitement dynamique.

Et même la réduction rochelaise signée d'un essai de Vincent Rattez, en bout de ligne, n'allait pas inquiéter Bordeaux-Bègles. Parce que, les Rochelais, à l'envers de bout en bout de la première période, allaient faire un nouveau cadeau, sous la forme d'un en avant, à 35 mètres de sa ligne de Jone Qovu, dans les mains de Jandre Marais, qui envoyait Mahamadou Diaby à dame (34-10, mi-temps).

Avec un six sur six, Baptiste Serin a encore été impeccable au pied. © Radio France - Justine Hamon

La deuxième période était plus compliquée, à cause de l'entrée en jeu du banc rochelais, et, surtout de deux cartons jaunes infligés aux Bordelais. Le premier, contre Brock James, son deuxième en deux matchs, pour un plaquage sans ballon sur Pierre Bourgarit, qui aurait pu valoir un essai de pénalité. Et le second, après un plaquage haut d'Eto Nabuli.

Et l'UBB ne sortait pas indemne de ces 20 minutes en infériorité numérique, en encaissant un essai à chaque fois, d'abord par Doumayrou (59e) puis Rattez (70e).

C'est encore dans le combat que l'UBB de Diaby, Douglas, Marais (masqué), et Pélissié (de g. à d.) a fait la différence. © Radio France - Justine Hamon

Mais, comme face à Clermont, le mur de l'Atlantique bordelais allait être monté devant la ligne. Et, avec notamment un plaquage décisif de Vadim Cobilas sur Kevin Gourdon, à 5 minutes de la fin, qui réveillait tout le stade.

Le fait du match : l'UBB diaboliquement efficace

Chirurgicaux. Rory Teague avait réclamé de l'efficacité à ses hommes, après le match contre Clermont. Il a été écouté. En première mi-temps, les Girondins sont venus six fois dans les 22 mètres adverses, ils ont marqué six fois, avec quatre essais, et deux pénalité de Baptiste Serin.

Seule une petite gourmandise de ce dernier les a empêché de rentrer aux vestiaires avec une marge encore plus importante. En face, les Rochelais, eux aussi, ont marqué sur leur première occasion. Mais la première mi-temps aura finalement bien reflété le rapport de force.

Les points

Pour l'UBB : 4 essais de Lonca (2e), Amosa (18e), Pélissié (31e), et Diaby (40e), 4 transformations de Serin (3e, 19e, 31e, 40e), 2 pénalités de Serin (8e, 15e)

Pour La Rochelle : 3 essais de Rattez (36e, 69e) et Sinzelle (59e), 2 transformations de West (37e) et Lafage (70e), 1 pénalité de West (11e)

