Top 14 - UBB : La Rochelle et la suite, vite

Une semaine après avoir raté son dernier rendez-vous face à Toulouse, l'UBB expédie les affaires courantes au stade Marcel Deflandre. Avant les vacances et la reprise en mains attendue par Christophe Urios, l'équipe girondine, malgré l'absence d'enjeu, a encore 80 minutes à fournir face à un voisin qui l'attend de pied ferme.

Quel tarif à Deflandre ?

"On va essayer de bien finir cette saison en dents de scie et où on a quelques regrets, reconnaît le deuxième ligne Cyril Cazeaux. Eux vont jouer la qualif et c'est un très gros match qui nous attend. C'est un match compliqué à préparer mais il ne faut pas y aller la fleur au fusil parce que c'est là qu'on va prendre 80 points."

Cyril Cazeaux et l'UBB vont devoir s'employer pour éviter la fessée. © Radio France - Justine Hamon

Pour éviter de vivre le cauchemar (83-6) des Palois à Toulouse début mai ou celui de sa seconde période perdue (36-0) face à ces mêmes Toulousains dimanche dernier, l'Union va devoir s'envoyer et resserrer les boulons d'une défense qui a encaissé 40 points de moyenne sur la phase retour à l'extérieur. D'autant que le Stade Rochelais, à la lutte avec Montpellier, Castres et le Racing 92, a tout intérêt à aller chercher un bonus offensif pour retrouver les phases finales.

Il sera temps ensuite pour les joueurs girondins de se poser les bonnes questions sur le manque de caractère, l'inconstance collective et l'incapacité une nouvelle fois à tenir la distance sur une saison entière. Des domaines où Christophe Urios pourrait apporter quelques réponses.

