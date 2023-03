Top 14 - UBB La Rochelle : "on peut se targuer d'avoir le meilleur public d'Europe et ils n'aiment pas trop"

Ce sont "toujours des rencontres très intenses, très suivies par les supporters" raconte Franck Labbé, ancien pilier de La Rochelle de 2005 à 2007, puis de l'UBB de 2007 à 2013. Et cette confrontation de la 21ème journée du Top 14 entre le 6ème et le deuxième du classement n'échappera pas à la règle. 42115 spectateurs sont attendus au Matmut Atlantique ce samedi à 21h05 au coup d'envoi. Il y a bien longtemps que le stade habituellement occupé par les Girondins de Bordeaux n'a pas été rempli. "J'ai pas mal de copains de la Rochelle qui me disent qu'ils ont coché cette date à l'agenda. Et ce match se joue aussi en tribunes parce que les Jaune et Noir veulent aussi avoir la légitimité du plus gros public de France. Les Rochelais font guichets fermés depuis 80 matches, sauf que leur stade est un peu plus petit que le nôtre. On peut se targuer d'avoir le plus grand public d'Europe et ils n'aiment pas trop ça". Franck Labbé espère une victoire de l'Union Bordeaux-Bègles "parce que La Rochelle a un peu d'avance et qu'on se doit de recoller au score". Il pronostique "un match assez serré 22/18 pour l'Union".

Retrouvez l'ITW de Franck Labbé en vidéo

