Top 14 – UBB : Laurent Marti confirme l’arrivée de Yannick Bru

Sa parole était très attendue. Laurent Marti n’avait pas encore commenté publiquement sa décision d’évincer Christophe Urios mi-novembre ni celle de faire de Yannick Bru son successeur.

C’était devenu un secret de polichinelle. Il a été définitivement levé par le président dans les colonnes de Sud Ouest . "C’est la première idée qui m’est venue, assure-t-il, et la première rencontre m’a convaincu. Le courant est passé très vite."

Thibault Giroud arrive aussi

Actuellement chargé de mission dans le staff de la franchise sud-africaine des Sharks, Yannick Bru va retrouver le Top 14 et le rugby français, un an après avoir quitté l’Aviron Bayonnais où il avait passé quatre saisons.

L’ancien talonneur international n’arrivera pas seul. Il a choisi de travailler avec Thibault Giroud, l’actuel directeur de la performance du XV de France., confirme Marti.

Le présidentd e l'UBB Laurent Marti. © Radio France - Justine Hamon

En revanche, le patron de l'UBB se refuse à confirmer les autres noms qui ont fuité es dernières semaines. L’Irlandais Noel McNamara pour l’attaque, Akvsenti Giorgadze pour la touche et Cyril Gomes pour la préparation physique.

Pour la saison prochaine Yannick Bru et Laurent Marti ont déjà obtenu l’accord de trois joueurs : l’ailier international de Clermont Damian Penaud, le demi de mêlée de Brive Paul Abadie et le talonneur de Mont-de-Marsan Romain Latterrade.

Le président du club girondin est également revenu sur les raisons qui l'ont poussé à se séparer de Christophe Urios il y a deux mois. "On s’est expliqué avec Christophe à deux reprises, avant le match à Clermont (22 octobre) et après le match à Pau (6 novembre). On s’est dit des choses. Forcément, j’avais des griefs contre lui, on s’en est expliqué. Mais l’élément déclencheur, c’est l’accumulation des mauvais résultats."