Top 14 - UBB : le capitaine Clément Maynadier "s'est régalé"

A défaut d'avoir retrouvé la victoire vendredi à Montpellier (31-26), les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles ont retrouvé le sourire et le plaisir de faire les efforts ensemble. Un solidarité et un état d'esprit que le talonneur veut conserver lors de la quinzaine européenne qui s'annonce.

France Bleu : Le bonus ramené de Montpellier montre que l'UBB est toujours compétitive ?

Clément Maynadier : On savait que Montpellier avait des qualités, que cette équipe était capable de relancer, de faire de grosses séquences . On a beaucoup défendu, on a bien défendu, on a récupéré beaucoup de ballons, ça montre toute notre solidarité. On s'est rendu compte aussi que quand on gardait le ballon, quand on arrivait à imposer ce qu'on voulait faire, des brèches se créaient. Ça aurait été une grosse déception de repartir sans rien. Ce bonus défensif, c'est vraiment le minimum.

On a encore notre destin en mains mais il va falloir s'appliquer, faire deux victoires avec, si possible des points de bonus. On va tout mettre en place dans la semaine pour essayer de bien recevoir Clermont.

Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie ?

On est là. Il reste encore des matches. Il faut jouer à chaque fois pour prendre des points, un, deux ou quatre. Notre solidarité nous en a offert un à Montpellier. Dommage d'avoir traîné jusqu'au bout l'essai encaissé en début de seconde mi-temps.

C'est un point d'encouragement ?

Oui, c'était top, on a pris du plaisir. On en a parlé dans le vestiaire, on est très déçu du résultat mais on s'est régalé.

L'UBB s'est retrouvée dans le combat sur la pelouse de l'Altrad Stadium © Radio France - Justine Hamon

Un grand rendez-vous vous attend dimanche à Chaban-Delmas face à l'ASM en Champions Cup ?

C'est un gros match. On repart sur une autre compétition. On a encore notre destin en mains mais il va falloir s'appliquer, faire deux victoires avec, si possible, des points de bonus. On va tout mettre en place dans la semaine pour essayer de bien recevoir Clermont, continuer à progresser, relever la tête et surtout retrouver le chemin de la victoire.