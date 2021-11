Top 14 - UBB : le casse-tête des internationaux

Si de nombreux internationaux ont fait leur retour ce mardi à l'entraînement, certains étaient absents, vacances obligatoires. L'ouvreur des Bleus Matthieu Jalibert, le deuxième ligne argentin Guido Petti et le centre italien Federico Mori manqueront donc le déplacement de ce dimanche au Racing et ne reprendront que la semaine prochaine pour la réception du Stade Toulousain.

En revanche, l'Union pourra compter sur le pilier tongien Ben Tameifuna, sur l'ailier argentin Santiago Cordero et sur quatre joueurs qui ont participé ces dernières semaines aux rassemblements du XV de France : Maxime Lucu, Romain Buros, Yoram Moefena et Cameron Woki. Ce dernier devait prendre ces vacances juste après la tournée mais il a demandé à son manageur de postuler pour le voyage à l'Arena.

Quatre semaines pour caler les congés

"C'est un match important pour nous, explique le flanker de l'Union, c'est un match de reprise et comme je me sens bien en ce moment, j'avais envie de rester sur cette continuité là et de décaler mes vacances. Je suis très impatient. Dès que je suis arrivé hier à l'entraînement, j'ai rebasculé sur le Racing."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est un casse-tête, peste Christophe Urios, parce qu'on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur comment on doit fonctionner. On doit leur donner une semaine de vacances avant le 31 décembre et quand tu sais l'importance de ces périodes-là pour les clubs.... On n'a pas beaucoup de semaines puisque tu ne peux pas donner la semaine de Noël, ni celle du 31 décembre. Donc on n'a que quatre semaines. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à le lisser sur janvier et février. "

L'UBB avait deux possibilités : mettre tous ses internationaux en vacances après la série de tests ou étaler les congés suivant les temps de jeu des uns et des autres. C'est cette seconde option qui a été retenue quitte à être handicapé plus tard. Car entre le déplacement au Racing et la réception de Toulouse en Top 14, celle de Leicester et le voyage chez les Scarlets en Champions Cup, le menu girondin s'annonce très copieux.

Dimanche, l'UBB se présentera donc à l'Arena sans le trio Petti-Jalibert-Mori. Match que manqueront également les joueurs blessés en phase de reprise (Poirot, Marais, Tabidze, Cazeaux, Lachaise) et qui seront disponibles la semaine prochaine selon leur manageur.