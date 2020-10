Top 14 - UBB : le casse-tête du calendrier

"Si ce premier match est reporté, je peux dire qu'on n'ira pas au bout de ce championnat". Le 21 août, à deux semaines de son match d'ouverture au Stade Français, Christophe Urios confiait déjà ses craintes et avait alors pris clairement position pour qu'une équipe, incapable d'aligner 25 joueurs en raison du Covid, ait match perdu par forfait.

L'Union n'a pas joué à Paris, elle n'a pas joué non plus ce dimanche face à l'ASM et se retrouve, tout comme Castres, avec déjà deux rencontres en retard après seulement quatre journées de Top 14.

Rendez-vous le 6 février ?

Reporter, oui. Mais quand ? La première date disponible, c'est le 21 novembre pendant... la semaine de vacances que le club avait accordée à ses joueurs et que le manageur refuse absolument de supprimer. Ensuite le Top 14 ne fera pas de pause pendant un mois. Puis l'Union devra basculer sur la Champions Cup avec deux weekends en décembre et deux en janvier. Résultat, il faut aller jusqu'au 6 février pour trouver une case libre dans ce calendrier sans respiration. En espérant que d'autres reports ne s'ajoutent pas d'ici là.

Une solution existe mais elle divise. Celle qui consiste à faire jouer les matches en retard, il y en a déjà eu cinq en quatre journées, en milieu de semaine. Ce serait une première dans le rugby pro français. Certains estiment qu'il est possible de gérer des effectifs de 40 joueurs et d'aligner, en gros, deux équipes différentes sur le terrain à quatre jours d'intervalle.

Début décembre, la Champions Cup va s'ajouter au calendrier de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

D'autres pensent que dans un sport où les contacts sont de plus en plus violents et où les corps ont besoin de récupérer, on mettrait clairement en danger la santé des joueurs.

Autre possibilité, que le président de l'UBB Laurent Marti a défendue chez nos confrères de Sud-Ouest. Alléger le protocole sanitaire, ne tester que les cas symptomatiques et respecter le calendrier. La meilleure solution selon lui pour éviter une deuxième saison blanche.

L'Union Bordeaux-Bègles doit disputer sa prochaine rencontre le samedi 17 octobre (15h30) au stade du Hameau face à la Section Paloise.