Top 14 – UBB : le choc face à Toulouse tombe à pic pour Maxime Lucu

L’UBB va retrouver sa bête noire dans un stade Chaban-Delmas à guichets fermés. Battus deux fois en phase régulière mais surtout en demi-finale de Champions Cup puis de Top 14 la saison dernière, l’Union de Maxime Lucu espère trouver la clé dans un match qui peut lui permettre de prendre la tête du Top 14. Le demi de mêlée était ce lundi l’invité de 100% UBB, l’émission rugby de France Bleu Gironde.

Vous avez conscience d’avoir frappé un grand coup dimanche soir à l’Arena ?

Maxime Lucu : on a senti beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. On a senti en deuxième mi-temps, qu’on prenait confiance en nous, qu’on tentait des choses. Et avec la qualité de nos lignes arrières, on arrive à faire de belles choses et à marquer de beaux essais. C’est ce qui nous a permis de prendre le large. On sentait qu’en tenant le ballon, on arrivait à mettre à mal cette équipe du Racing, à la faire douter. Il fallait juste mettre les choses dans l’ordre, porter le ballon sur la ligne d’avantage, gagner les duels et mettre de la vitesse. On a un bloc hyper important en décembre donc il était important de ne pas gamberger après ce match de La Rochelle (ndlr : défaite 26-3) et rebondir.

Victoire à Lyon, victoire au Racing, c’est un nouveau message fort envoyé à la concurrence ?

On a envie de voyager mieux que les autres années. Ces matches là nous confirment qu’on est capable de le faire. Maintenant, une victoire à l’extérieur se valide toujours par une victoire à domicile. Quoi de mieux que d’affronter Toulouse pour confirmer tout ça ?

On arrive toujours à être dans le match, on pense toujours que l’on peut gagner et à la fin c’est toujours Toulouse qui gagne

Ce choc face à Toulouse, c’est un sacré défi ?

Recevoir Toulouse avec l’objectif de récupérer la première place, c’est une semaine hyper excitante. Chaban sera à guichets fermés pour la première fois depuis le match d’avant Covid face à Lyon. Les ambiances sont au top depuis le début de la saison et celle-là sera encore plus belle.

L'UBB espère poursuivre sa belle dynamique face au champion sortant. © Radio France - Justine Hamon

Toulouse qui vous a battus quatre fois la saison dernière. Qu’avez-vous appris de ces défaites ?

Le paradoxe de ces défaites, c’est qu’elles se ressemblent pratiquement toutes. On arrive toujours à être dans le match, on pense toujours que l’on peut gagner et à la fin c’est toujours Toulouse qui gagne. Une équipe comme Toulouse a l’habitude de jouer ces matches-là notamment dans le détail, dans le réalisme. Ils n’ont pas énormément d’occasions mais c’est une équipe qui met toujours les ballons au fond. Nous on a eu des occasions mais on n’a jamais réussi à concrétiser. Espérons qu’on a appris de ces erreurs. On sent que l’équipe a pris de la maturité mais il nous tarde de nous jauger.

Dans sa construction d’équipe, l’UBB doit se prouver qu’elle est capable de battre Toulouse ?

On a tous la frustration de la saison dernière. Si on prend les deux demi-finales, c’est une déception énorme notamment celle de Lille. Se jauger à ce moment de la saison contre le Stade Toulousain, c’est hyper important pour la suite du championnat. Le classement commencer à se révéler et juste avant la coupe d’Europe, confirmer le Racing face à Toulouse ce serait une énorme opportunité de gagner en confiance et surtout de continuer le chemin qu’on est en train de prendre.

L’UBB est-elle plus forte aujourd’hui ?

Je ne sais pas. On jauge souvent une saison dans le creux de l’hiver. Il y a des motifs de satisfaction. Je trouve qu’on est un peu plus serein sur les moments de doute où on arrive plus facilement à marquer des points. On est aussi peut-être un peu plus discipliné. Je dirais donc la discipline et cette capacité à être réaliste.