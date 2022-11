Top 14 - UBB : "Le club est dans une position délicate" avoue Jalibert

Ils ont vécu les événements à distance, pris dans la préparation du dernier test de novembre au cours duquel ils sont d'ailleurs brillé. Mais la réalité du Top 14 va vite rattraper Matthieu Jalibert et Maxime Lucu alors qu'ils s'apprêtent à rentrer en Gironde.

A nous de réagir parce qu'on va être attendu - Maxime Lucu

11ème du championnat après une débandade à Pau, l'UBB n'a plus de manageur depuis la décision de Laurent Marti de mettre fin à sa collaboration avec Christophe Urios.

"Je n'appréhende pas, assure le numéro 10. Le président a pris une décision, nous les joueurs on va devoir rester concentrés, rester ensemble. On sait que le club est dans une position délicate mais si on gagne les deux prochains matches on revient dans la course et nos objectifs. Il n'y a pas le feu au lac. Bien sûr, ça va être des moments compliqués. beaucoup de gens vont encore parler sur le club, inventer des choses. Nous joueurs ont va rester concentré sur ce qu'on a à faire et on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour aller chercher une victoire à Perpignan."

Dès samedi prochain, la charnière internationale aura donc la lourde tache de remettre l'UBB sur les rails après ce changement brutal de direction.

"Je ne sais pas s'il était nécessaire, s'interroge Maxime Lucu. Ce sont des solutions qui ont été réfléchies et questionnées au sein du club. C'est sûr que depuis quelques mois ça ne fonctionne pas forcément. On n'enchaîne jamais deux victoires d'affilée. Le début de saison en témoigne, il y a des performances qui ne sont pas forcément bonnes. Ce n'est peut-être pas la solution miracle. A nous de réagir parce qu'on va être attendu."