Top 14 - UBB : "le club m'a manqué" avoue Cameron Woki

France Bleu : vous n’avez plus joué depuis la victoire au Racing, ça a été long ?

Cameron Woki : Je me sens prêt, je suis impatient et motivé de jouer avec le club. Je me suis entraîné dur avec l’équipe de France, je n’ai pas perdu le rythme. Je suis prêt pour demain. Long ? Oui et non parce que j’avais toujours cette envie et cet espoir de jouer donc je me suis toujours entraîné à fond. Je vais retrouver ce plaisir-là. C’est sûr que le club m’a manqué. Pouvoir rejouer va me faire du bien.

Comment avez-vous vécu le fait de ne pas jouer avec les Bleus ?

Il fallait que je pense à l’équipe, j’ai pris sur moi. Je n’ai pas été le seul dans cette situation-là. Je suis surtout très fier que l’équipe gagne les deux premiers matchs. C’est facile parce que ça m’est déjà arrivé en club et en équipe de France de ne pas jouer. Aujourd’hui j’ai 22 ans, il faut que j’apprenne, je ne suis pas installé dans cette équipe. J’attends mon tour.

On est déçu que le match contre l’Ecosse ait été reporté parce qu’on voulait vraiment le jouer mais il n’y a pas eu de tension particulière. Je n’en ai pas ressenti en tous cas.

Dans quel état d’esprit avez-vous vécu les derniers événements à Marcoussis ?

Je ne suis pas frustré, je n’en veux à personne. Le Tournoi continue, on aura encore la chance de peut-être pouvoir le gagner. Je sais qu’on a la possibilité de jouer l’Angleterre la semaine prochaine donc je n’en veux à personne. On est déçu que le match contre l’Ecosse ait été reporté parce qu’on voulait vraiment le jouer mais il n’y a pas eu de tension particulière. Je n’en ai pas ressenti en tous cas.

Cet épisode du cluster peut-il briser la dynamique ?

Je ne trouve pas que ça casse la dynamique. Certains internationaux vont jouer ce weekend en club et normalement on doit se retrouver dimanche comme si on débutait la deuxième partie du Tournoi. On a tous le même objectif dans le groupe, gagner ce Tournoi. Je pense que l’envie va prendre le dessus.

Cameron Woki veut gagner le Tournoi mais aussi vivre ses premières phases finales de Top 14. © Radio France - Justine Hamon

En votre absence, l’UBB a continué de surfer sur une bonne dynamique…

J’étais très heureux. Quand j’ai vu que je ne jouais pas avec l’équipe de France mais que l’UBB performait, j’étais très content. J’ai toujours eu le contact avec les joueurs, avec Christophe (ndlr : Urios) et Julien (ndlr : Laïrle). C’est dommage pour le match à Brive mais on a la chance de se rattraper ce weekend contre Pau. J’ai vraiment hâte de jouer ce match.

Quand je suis rentré de Marcoussis, j’ai fait ma prise de sang et j’avais encore suffisamment d’anticorps pour pouvoir m’entraîner.

Ce sprint c’est aussi l’occasion de rattraper ce dont on vous a privés la saison dernière ?

C’est sûr que le Covid nous a empêchés de réaliser notre objectif. Ça va être une première pour certains, pour moi, de vivre ces matchs décisifs. Il y a des joueurs leaders qui ont déjà vécu ce genre de moments, qui vont nous aider à gagner ces matchs et à réagir correctement sur le terrain.

Contrairement aux autres internationaux de l’UBB, vous avez pu reprendre en début de semaine car vous aviez déjà eu le Covid ?

C’est un plus pour moi parce que j’avais besoin de reprendre du rythme et ça m’a fait du bien de revoir les joueurs, certains m’avaient manqué. Quand je suis rentré de Marcoussis, j’ai fait ma prise de sang et j’avais encore suffisamment d’anticorps pour pouvoir m’entraîner correctement dès le lundi donc j’ai repris avec tout le monde.