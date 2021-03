Top 14 - UBB : "Le moment de se rappeler la saison dernière" pour Jefferson Poirot

Depuis qu'elle a des ambitions en Top 14, l'UBB a pris la bonne habitude de partir fort. Et la mauvaise de ne pas tenir la cadence.

Traditionnellement à partir de mars, l’Union décélère, commence à accuser le coup physiquement, rate le match à domicile qu’il ne faut pas rater. Dans le même temps, au sortir du Tournoi des 6 Nations, les grosses cylindrées appuient sur le champignon, passent en mode phase finale et se qualifient, elles, pour le rendez-vous du printemps.

On avait envie de le vivre l'année dernière, on peut le vivre cette année. Maintenant, faisons le.

Ces dernières saisons, l’UBB a gagné en moyenne entre deux et trois rencontres sur les huit dernières journées. Et c’est pour ça qu’elle est passée à la trappe. La seule année où elle est restée dans le coup jusqu’au bout, c’était en 2015. Et une pénalité ratée à Toulouse l’avait privée de la qualification.

Au club depuis 2012, Jefferson Poirot a connu toutes ses désillusions et croit fermement que ce sera différent cette année.

"Déjà on a connu plus de de difficultés sur le début de saison donc j'espère qu'on a mangé notre pain noir. Il y aussi le fait qu'on soit sur une meilleure dynamique en janvier et février. On a aussi été à flux tendu pendant tous ces mois. On va retrouver beaucoup de mecs, ça me donne beaucoup d'espoir car ces mecs vont apporter beaucoup d'énergie."

Jefferson Poirot dispute sa neuvième saison sous le maillot girondin. © Radio France - Justine Hamon

Le capitaine compte aussi sur la frustration de l'an passé quand l'Union, leader incontesté du Top 14, avait vu ses espoirs brisés par la pandémie.

"C'est le moment de se rappeler la saison dernière où on s'est fait voler cette période. Il faut s'en servir comme motivation. On avait envie de le vivre l'année dernière, on peut le vivre cette année. Maintenant, faisons le."

Sur le papier, l'UBB dispose aujourd’hui, en nombre et en qualité, d’un effectif capable de rivaliser sur toute la durée d’une saison et semble donc à l’abri du coup de pompe. Elle dispose aussi d’un calendrier a priori favorable avec cinq réceptions pour trois déplacements, dont deux chez des mal classés du Top 14. Et elle a déjà creusé un petit écart de six points sur la 7ème place occupée par Lyon.