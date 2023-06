Top 14 - UBB : "Les joueurs veulent passer un cap supplémentaire" contre La Rochelle selon Frédéric Charrier

Ce samedi à 17 heures, l'Union Bordeaux-Bègles va affronter La Rochelle pour tenter de rejoindre le Stade Toulousain en finale du Top 14. Les joueurs du tandem Julien Laïrle-Frédéric Charrier n'ont jamais dépassé ce cap des demi-finales. Ils comptent y parvenir l'année où on les attend le moins. Frédéric Charrier nous explique pourquoi.

France Bleu Gironde : Il y a cinq ans, avec Castres et Christophe Urios, vous étiez champion après être passé par un barrage à l'extérieur ?

Frédéric Charrier : Castres, c'est un peu la même histoire Nous étions à notre troisième qualification d’affilée. Les deux premières fois, on échoue en barrages contre Montpellier puis Toulon. La troisième année, on n'est pas favori lors du barrage à Toulouse et on gagne. En demie, on bat le Racing. Puis Montpellier en finale. Ce sont aussi les échecs qui te permettent de te construire en tant qu’équipe. A un moment les joueurs veulent passer un cap supplémentaire. Pour nous, la saison a été difficile mais aujourd'hui on est là où on voulait être.

Pour écrire votre histoire, il faudra battre l'imbattable Stade Rochelais ?

Contre le Stade Rochelais, on doit se souvenir de ce qui s’est passé. On a été capable de gagner là-bas et on n'a pas existé ensuite au Matmut Atlantique. Après le match il y avait un peu de honte et l’envie d’une revanche. On sait ce qui nous attend. Le contexte ressemblera davantage au dernier match à Bordeaux avec du monde en tribunes et La Rochelle qui voudra gagner pour aller en finale.

Comment appréhendez-vous cette position d'outsider ?

Nous sommes dans la continuité de la saison. Toute la saison, il n’a fallu compter que sur nous, être capables de se resserrer dans l'adversité. Depuis des mois, les joueurs et le staff sont sous pression. Atteindre la qualification nous a libéré et la victoire à Lyon doit nous donner encore plus de confiance. Sur certains matches auparavant, on a ressenti ce manque de confiance. Etre allé chercher la qualification à l'extérieur doit nous apporter la confiance nécessaire pour la demi-finale. Même si on affronte le double champion d'Europe.

Il y a la volonté de franchir ce cap des demi-finales où l'UBB a chuté ces deux dernières années ?

Quand une équipe comme Bordeaux qui ne s’était alors jamais qualifiée est arrivée en demie, elle a été un peu surprise de tout. Mais quand tu perds contre Toulouse, puis contre Montpellier alors que tu es favori, ça permet de te construire. Le groupe montre aujourd'hui beaucoup d'envie et de détermination. il y a l'envie de passer cette marche par rapport aux années précédentes.