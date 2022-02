Top 14 - UBB : les raisons de la première défaite à domicile

Comme la saison dernière, le Racing 92 a signé la performance de faire chuter pour la première fois l'UBB sur sa pelouse du stade Chaban-Delmas. Cela ne s'est pas joué à grand-chose. Dans un match d'une grande intensité, les Franciliens ont empoché la victoire à la toute dernière seconde grâce à une pénalité de Ben Volavola, un ancien de la maison bordelaise. Tentative d'explications d'un accroc dans le parcours presque sans faute de l'Union Bordeaux-Bègles.

Un départ à retardement

Dans ce type de match qui se joue à quelques points, les deux pénalités concédées en début de rencontre pèsent lourd. Le Racing a démarré la rencontre pied au plancher. Après 8 minutes de jeu, la possession de balle était de 91% en faveur des Franciliens. Le manager Christophe Urios avait pourtant prévenu. Après la sévère défaite du match aller, les Racingmen allaient arriver à Chaban particulièrement remontés. Les joueurs de l'UBB ont mis une dizaine de minutes pour canaliser l'envie francilienne. Un laps de temps qui a permis à Maxime Machenaud d'engranger six points sans doute déterminants au final.

Des occasions manquées

L'Union a pourtant réussi à malmener cette formation, à la prendre en puissance à l'image de l'essai conclu par le pilier Ben Tameifuna à la 19e minute après deux ballons portés consécutifs. La fin de la première période a également été largement à l'avantage de l'UBB. Il aura manqué un peu de précision comme sur cette séance de pick and go à quelques centimètres de la ligne d'en-but du Racing ou sur cette passe décisive que n'a pas pu capter Yann Lesgourgues pour filer entre les poteaux. En deuxième période également, l'Union s'est procuré quelques belles occasions comme cette percée de Geoffrey Cros ou cette action entre Santiago Cordero et Gatien Massé pas loin de trouver la faille.

Un Racing ultra-solide

Il y avait un monde entre la défense du Racing ballotée, transpercée la semaine passée face à la Section Paloise et la prestation concentrée et imperméable réalisée face à l'UBB. Car si l'Union a manqué des occasions c'est surtout parce que le Racing s'est montré d'une solidité à toute épreuve. Avant de prendre le dessus dans les dix dernières minutes et de s'installer dans le camp bordelais. A force de tenter, les Racingmen ont fini par faire craquer l'Union. Une simple pénalité concédée par Jean-Baptiste Dubié pour trois points synonymes de victoire. Le Racing est le premier à faire chuter l'UBB cette saison. Un premier accroc à la maison que les hommes de Christophe Urios chercheront à effacer dimanche prochain sur la pelouse d'un Stade Toulousain en crise après six défaites d'affilée.