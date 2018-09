Le président Laurent Marti nous a confirmé les informations de lequipe.fr concernant l'opération subie jeudi par Marco Tauleigne. Déjà privé de la fin de saison dernière suite à une commotion, le troisième ligne centre va donc encore devoir patienter pour retrouver la compétition et manquera la tournée d'automne du XV de France.

Pour Peni Ravai, ce sera encore plus long. Opéré d'une cheville, le pilier fidjien devrait être absent entre quatre et six mois. Un coup dur pour le club et pour ce joueur explosif qui avait été une des révélations girondines l'an dernier.

Enfin, Laurent Marti nous a confirmé le forfait de Jefferson Poirot qui était sorti du terrain face à Montpellier en boitant bas. Une blessure au mollet qui l'a contraint à déclarer forfait pour le match de la 4ème journée de championnat samedi à Agen.