Top 14 - UBB : Lucu de retour sur le banc, première titularisation pour Depoortere face à l'USAP

Un peu plus d'un mois. Voilà le temps qu'il aura fallu à Maxime Lucu pour se remettre de sa blessure à la cheville qui lui a notamment fait louper le début du Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Ce samedi, le demi de mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles va retrouver le terrain face à l'USAP à l'occasion de la 19e journée de Top 14. Mais prudence, il sera sur le banc pour son reprise. C'est Jules Gimbert qui tiendra le poste au coup d'envoi comme ces dernières semaines.

ⓘ Publicité

Malgré la victoire face à Clermont, Julien Laïrle et Frédéric Charrier continuent de faire tourner pas mal leur effectif. Les co-entraîneurs de l'UBB ont décidé d'opérer sept changements dans leur XV de départ. En première ligne, Poirot et Tameifuna font leur retour à la place de Kaulashvili et Cobilas. Roussel rentre en deuxième et Vergnes Taillefer en troisième. A l'aile, Bielle-Biarrey supplée Tambwe, blessé alors que Depoortere va connaître sa toute première titularisation avec l'UBB au centre. Enfin, Ducuing occupera le poste d'arrière.

Le prometteur Depoortere au centre

Le jeune Nicolas Depoortere va donc vivre sa grande première avec l'UBB à 20 ans. Après quelques apparitions ces dernières semaines, ce Girondin pure souche sera titulaire au centre. Né à Pessac, passé par les écoles de rugby d'Izon et du CA Bègles, il a ensuite rejoint les Espoirs de l'UBB. C'est une belle récompense pour ce grand gaillard dont Julien Laïrle ne dit que du bien : "C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de bien faire jouer, d'attaquer les intervalles. Je compte sur lui pour nous faire avancer, qui porte les ballons et joue bien les coups. Je le trouve aussi extrêmement communicant sur le terrain pour sa jeunesse. Il parle beaucoup en défense. C'est un très bon plaqueur. Physiquement, il est à un très bon niveau par rapport au Top 14 que ce soit sur la vitesse ou l'intensité."

Nicolas Depoortere, le centre de l'UBB. © AFP - PAUL FAITH

C'est un jeune mais déjà très mature au point d'être le capitaine de l'équipe de France U20. D'ailleurs, il a été retenu cette semaine par l'UBB en raison des nombreuses blessures au centre dans l'effectif. Pas de VI Nations pour lui ce week-end face à l'Ecosse mais une première titularisation en Top 14 contre Perpignan.

La compo

XV de départ : Poirot, Lamothe, Tameifuna - Jolmes, Roussel - Diaby (cap), Vergnes-Taillefeler, Miquel - Gimbert (m), Holmes (o) - Bielle-Biarrey, Vili, Depoortere, Cordero - Ducuing.

Remplaçants : Kaulashvili, Maynadier, Cobilas, Marais, Willis, Lucu, Garci, Uberti.