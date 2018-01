Bordeaux, France

Les grandes envolées attendront, mais la solidité à domicile, elle, continue. Les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles n'ont jamais été inquiétés par le LOU ce samedi. Impressionnants de maîtrise, ils s'en sont ensuite remis au talent de Matthieu Jalibert pour battre des Rhodaniens peu inspirés.

Après un premier échec du buteur lyonnais Mike Harris, c'est d'ailleurs le jeune bordelais qui marquait les premiers points du Top 14 version 2018 (3-0, 7e), sur une pénalité des 40 mètres. Le début de rencontre se résumait à une bataille de jeu au pied de pression, entre les lignes arrières des deux équipes.

Un peu trop de rugby dans ce match de ping pong #UBBLOU — Rochelais objectif (@Rochelaisgentil) January 6, 2018

Et la seule étincelle de ce début de rencontre, une pénalité rapidement jouée aux 40 mètres par le demi de mêlée Yann Lesgourgues, se terminait par une blessure du n°9 bordelais, touché au genou, et forcé de laisser sa place à Baptiste Serin (24e). La partie d'échecs semblait tourner légérement à l'avantage des locaux, qui trouvaient des meilleures touches, avaient quelques bons ballons d'attaque. Et dominaient en mêlée. Domination récompensée par une pénalité accordée par M.Dufort, et transformée par Matthieu Jalibert (6-0, 31e).

Le Bordelais Sébastien Taofifenua a montré l'exemple dans le combat. © AFP - AFP

Les Bordelais commettaient quelques erreurs, avec un en-avant de Nans Ducuing, qui les mettait sous pression, suivi à deux minutes de la fin de la première période, d'une touche pas droite de Maynadier. Tout cela sans conséquence, heureusement pour les Girondins, qui repartaient aux vestiaires avec six points d'avance.

Jalibert impeccable puis décisif

La reprise ne changeait pas le cours du match. Matthieu Jalibert continuait son sans-faute, sur une pénalité difficile des 40 mètres (9-0, 43e). Et les deux équipes continuaient de ne pas enchaîner les temps de jeu. Et comme la défense bordelaise muselait parfaitement le LOU, le score ne bougeait pas. Seule différence, une mêlée lyonnaise qui emportait pour la première fois son homologue bordelaise, juste après un coaching en première ligne. Des 40 mètres en bord de touche, Delon Armitage réduisait le score. Avant que Mathieu Jalibert, encore impeccable, ne lui réponde (12-3, 53e).

bon on est d'accord Jalibert c'est notre pépite ! #UBBLOU — Dantarco (@Dantarco) January 6, 2018

C'est ensuite le choix du capitaine Jandre Marais qui allait faire basculer la rencontre. Alors que le staff semblait vouloir prendre les trois points après un maul écroulé par les Lyonnais, l'UBB allait en touche. Après plusieurs temps de jeu près de la ligne, Jalibert crochetait, passait après contact, et envoyait Marco Tauleigne aplatir (19-3, 62e). Tout cela sous les yeux du nouveau sélectionneur des Bleus, Jacques Brunel, à moins de deux semaines de l'annonce de la liste pour le Tournoi des 6 nations...

La fin de match voyait davantage de jeu, surtout côté lyonnais, obligés d'écarter le ballon. Et d'offrir quelques espaces pas toujours très bien exploités par les Girondins, qui perdaient encore quelques munitions en touche, chapardés par le spécialiste lyonnais Julien Puricelli. Et, comme une piqûre de rappel, pour rappeler qu'une rencontre n'est jamais terminée, Jean-Marcellin Buttin, l'ancien Bordelais marquait après une erreur de Matthieu Jalibert qui échouait à taper en touche après la sirène. Pas de conséquence au classement, où l'UBB, avant la suite de cette 15e journée, revient, avec 37 points à hauteur de Lyon, Toulouse et Toulon.