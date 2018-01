France Bleu Gironde : Vous étiez venus pour essayer d'embêter Toulon. Mais votre première période a douché vos espoirs...

Mahamadou Diaby : Les quarante premières minutes sont catastrophiques. Tout ce qu'on fait ne marche pas et on fait face aux assauts de Toulon qui a de la réussite. On lâche des ballons un peu trop facilement, on prend des contres, on met l'équipe toulonnaise en confiance. Et Toulon en confiance, c'est compliqué...

L'impression de vivre un cauchemar ?

C'est le type de match qu'on déteste. Quand tout se passe mal au début, c'est de mauvais augure. Après, il y a ce carton rouge à Tuisova qui peut nous remettre dedans. Mais le problème c'est que juste derrière on refait une erreur. Donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel au niveau de la confiance. Faire ça dans un match à l'extérieur, d'autant plus face une équipe de Toulon qui était en forme aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser.

Vous comprenez que votre président parle d'humiliation ?

Je le rejoins totalement, il n'y a pas d'autre mot. L'équipe de Toulon on la connait mais dire qu'on s'est fait humilier, c'est la vérité. On n'a pas le droit de faire des matches comme ça à l'extérieur et de prendre autant d'essais. Donc grosse remise en question. On a dix jours de vacances. Tout le monde va devoir réfléchir sur ce qu'il a envie de faire sur cette fin de saison. Il faut s'y mettre dès maintenant.

Je ne pense pas qu'on puisse parler de cassure. Il faut qu'on décide tous ensemble vers où on veut aller.

Après la défaite à Newport, après le rendez-vous raté face à Toulon, le risque c'est la cassure ?

Je ne pense pas qu'on puisse parler de cassure. Il faut qu'on décide tous ensemble vers où on veut aller. On va trouver les solutions et on va faire front.

Est-ce que ce groupe se dit les choses quand ça va mal ?

On a un groupe qui se dit les choses. peut-être qu'il faut le faire plus. C'est une bonne question. Ça peut faire partie des remises en question qu'il peut y avoir. On se dit déjà les choses mais peut-être qu'il faut s'en dire plus.