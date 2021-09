Top 14 - UBB : Matthieu Jalibert en détonateur

"Matthieu a été autant transparent à Biarritz qu'il a été bon aujourd'hui. Il a été acteur du match. Après, on connaît ses qualités, on connaît les points qu'il doit encore améliorer mais il y en a de moins en moins". Sous le feu des questions, Christophe Urios ne souhaite pas résumer la bonne sortie de son équipe à la seule prestation de son jeune ouvreur. "Ce qui a libéré l'équipe, c'est la mêlée" poursuit même le manageur.

Matthieu est inclassable - Christophe Urios

Si les hommes forts ont répondu présent, s'ils ont usé le Stade Français, ce sont bien les inspirations du numéro dix, décisif sur trois des quatre essais girondins et auteur de 15 points à 100%, qui l'ont fait craquer.

"Je suis surtout content qu'on ait mis autant d'essais, explique l'ouvreur, et qu'on ait retrouvé notre jeu et notre ADN. Forcément content quand on contribue à des actions positives mais ce n'est pas une fin en soi non plus."

Vexé après le non-match à Aguilera, "on s'était clairement menti", Matthieu Jalibert a bien aidé l'Union a remettre l'église au milieu du village. Même s'il a du être patient avant de trouver des espaces dans le rideau défensif parisien.

Matthieu Jalibert applaudit le public de Chaban-Delmas. © Radio France - Justine Hamon

"Avec l'expérience, on apprend que les matches ne se débrident pas forcément en première mi-temps. Et quand il y a une brèche, il faut s'engouffrer et accélérer. Ce n'est pas toujours facile parce que je suis jeune et que j'ai tendance à vouloir emballer les matches. Il faut que j'apprenne à canaliser et à être patient. Mais je pense que je suis sur la bonne voie."

Dimanche dernier, un autre ouvreur international, Romain NTamack, avait été décisif avec Toulouse à La Rochelle. Ce samedi, Matthieu Jalibert a rappelé qu'il était là. Lui aussi.