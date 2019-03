Top 14 - UBB : Matthieu Jalibert invité de la Mêlée du lundi

De retour au jeu après une année blanche, le numéro 10 de l'Union Bordeaux-Bègles sera ce lundi l'invité de notre émission rugby. Avec lui on évoquera la lutte d'une UBB toujours en quête d'une première phase finale et son espoir de raccrocher le wagon du XV de France avant la coupe du monde.

Bordeaux, France

Après la lourde défaite (45-27) de l'UBB au Racing 92 ce dimanche pour la 20e journée de Top 14, la Mêlée du lundi reçoit l'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, sur France Bleu Gironde, ce lundi, entre 18h et 19h.

De retour après une très longue absence

Une blessure en février 2018 face à l'Irlande pour sa première sélection en équipe de France, une autre mi-août qui le contraint à l'opération. Matthieu Jalibert, révélation girondine de l'automne, avait disparu des radars. Revenu à la compétition le 23 février face à Grenoble, le jeune demi d'ouverture a repris sa place et ses repères au sein de la ligne d'attaque girondine. Il va lui falloir du temps pour retrouver son meilleur niveau mais il sera sans doute un des atouts de l'UBB dans sa course vers la qualification.

Jacques Brunel va-t-il rappeler Matthieu Jalibert pour le voyage au Japon ? © Radio France - Justine Hamon

Et si le gamin retrouve le rythme, son coup de rein et ses inspirations, il pourra taper à nouveau à la porte du XV de France. Le sélectionneur Jacques Brunel connaît son potentiel. C'est lui qui l'avait lancé dans le bain du Top 14 et n'avait pas hésité, cinq mois plus tard, à lui confier les clés du camion bleu en ouverture du Tournoi des 6 Nations.