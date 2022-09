Top 14 - UBB : Matthieu Jalibert "ne mérite pas ce qu'on dit de lui aujourd'hui"

Christophe Urios savait que la question allait lui être posée ce vendredi en conférence de presse. La veille, Matthieu Jalibert avait fait polémique suite à la publication mercredi soir par Maxime Mermoz d'une image pris le 31 décembre 2021 où on le voit lui adresser un doigt d'honneur.

"J'aimerais qu'on parle de notre bon comportement et notre qualité de joueurs, s'agace Christophe Urios, plutôt que s'acharner sur ces conneries qui durent depuis de trop longs mois et nous font ch... Matthieu c'est une belle personne. Je le dit d'autant plus que je me suis frité avec lui la saison dernière et ça m'a couté cher. C'est un mec qui ne mérite pas ce qu'on dit de lui aujourd'hui. Il va montrer à tout le monde la personne qu'il est. Moi je pense que ça va l'aider parce que c'est un champion."

C'est une fausse image - Jefferson Poirot

"Lui reste concentré sur le sportif, assure son coéquipier et capitaine Jefferson Poirot. Je pense qu'il a envie d'apporter des réponses sur le terrain. C'est une année très importante pour lui, c'est une année de coupe du monde."

Matthieu Jalibert a raté deux pénalités décisives face à Toulouse. © Radio France - Justine Hamon

"Quand il est revenu, poursuit le pilier, je l'ai senti très revanchard. Il s'est beaucoup entraîné cet été et il était prêt. On a vu qu'il avait des fourmis dans les jambes et qu'il n'était pas là pour rigoler."

L'ouvreur, dont on oublie parfois qu'il n'a que 23 ans, traîne parfois une réputation de "bad boy", bien éloignée de son attitude quotidienne au club. "C'est une fausse image, assure Poirot. Là il est dans un environnement un peu compliqué. Il a été blessé la saison dernière, il y a eu un problème médical autour de lui au club, il y a ce début de saison avec un petit problème extra-sportif. Il n'y a pas si longtemps, quand ses coups d'éclat nous faisaient gagner, les articles étaient dans l'autre sens. Le truc, c'est qu'il reste concentré sur le rugby et ces choses là, on n'en parlera plus dans quelques mois."