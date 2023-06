Top 14 - UBB : Maxime Lucu : "On ne baissera pas les yeux devant La Rochelle"

Les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles ont effectué leur mise en place ce vendredi au stade Anoeta de Saint-Sébastien où ils affonteront ce samedi (17 heures) le Stade Rochelais en demi-finale du top 14. Avant de s'entraîner avec ses coéquipiers, le demi-de-mêlée et capitaine Maxime Lucu s'est confié sur cette rencontre.

France Bleu Gironde : Vous n'êtes pas favoris pour cette demi-finale, vous l'abordez avec moins de pression ?

Maxime Lucu : C'est comme la semaine dernière à Lyon. on nous donnait perdants car on n'avait pas fait de résultats probants cette saison à l'extérieur. Mais les phases finales, c'est différent. C'est l'histoire d'un jour. La Rochelle reste sur une épopée européenne fantastique. A nous de montrer qu'on mérite d'être là. Si on les regarde, on sait qu'on prendra 40 points. Il faudra tout donner et on est capable de le faire.

"On ne doit pas juste être contents d'être là."

L'UBB va disputer sa 3e demi-finale consécutive, comment passer ce cap ?

pour l'instant c'est notre plafond de verre. Mais on installe Bordeaux dans le championnat français. On a beaucoup appris de ces demies perdues. Contre Toulouse il y a deux ans, on était trop timides, on se disait qu'on affrontait le grand Toulouse. Contre Montpellier l'an passé, on se croyait sûrs de nous et on était trop individualistes. Du coup, ces derniers étés, il a fallu gérer beaucoup de frustration. On ne doit pas juste être contents d'être là, de participer. Même si ce qui nous attend parait très dur, il faut y croire.

Le Stade Rochelais fait figure d'épouvantail et vous avait largement dominé au stade Matmut Atlantique. Dans quel état d'esprit allez-vous les affronter ?

On connait les qualités des Rochelais. On avait su les faire déjouer au match aller (victoire bordelaise 8-6 à La Rochelle, NDLR). Au retour, on s'était fait marcher dessus devant 40 000 personnes (défaite 36-6, NDLR). On avait un sentiment de honte. Mais ce n’est pas une équipe devant laquelle on baisse les yeux. On a aussi envie de les défier. Il faut se servir de nos expériences et ne pas faire de complexe d’infériorité.

Quelles sont vos armes pour les perturber ?

Le point central, ce sera la zone d'affrontement. On avait énormément souffert là-dessus au Matmut Atlantique. ce sera encore difficile car ils ont un énorme paquet d’avants et des trois-quarts très costauds. Ce sera essentiel pour nous de sortir rapidement les ballons des rucks pour pouvoir mettre notre jeu en place. Et puis il ne faudra pas faire trop d'erreurs car ils imposent une pression constante et poussent les équipes à la faute. Après seulement on pourra parler de victoire.

"Jalibert doit croquer à pleines dents dans cette fin de saison."

Vous allez de nouveau faire la paire avec Matthieu Jalibert. Comment le sentez-vous ?

il vit des saisons qui ne sont pas faciles pour lui. Comme l’an dernier avec blessures régulières. Il a mal vécu d’être à l’écart, de rater des moments importants en équipe de France ou avec l'UBB. On va avoir besoin de lui. L’équipe est différente quand il n'est pas là. Il doit croquer à pleines dents cette fin de saison. J’espère que le meilleur arrive pour lui.

Vous y êtes, vous le Basque, dans ce stade Anoeta dont vous rêviez enfant ?

Le stade a beaucoup changé. Mais ça me rappelle des souvenirs, les épopées du Biarritz Olympique contre Northampton ou contre Sale. Cet essai de Ngwenya contre les Ospreys. Arriver en minibus et voir le stade comme ça c’est top. Je m’étais promis de le faire une fois dans ma vie et j’y suis arrivé.