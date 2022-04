Top 14 – UBB : Maynadier et Ducuing de retour à l’entraînement

Après Floirac, Gradignan et Mérignac, l’UBB poursuit son tour de la métropole et pose ses crampons au stade Jules Ladoumègue de Lormont.

Les 300 spectateurs ont pu assister aux retours de Clément Maynadier, grippé et forfait samedi dernier face à La Rochelle, et de Nans Ducuing, dont l’épouse a donné naissance à une petite fille la semaine dernière, et qui n'a plus joué depuis le match du 20 février face au Racing.

Pour le 8ème de finale de Champions Cup face aux Rochelais ce samedi (14h) au stade Chaban-Delmas, l’UBB devrait également récupérer son capitaine Jefferson Poirot qui était suspendu. Touché aux côtes dans le derby, le Samoan UJ Seuteni était absent.

Nans Ducuing, une rotation de plus à l'arrière ou à l'aile. © Radio France - Justine Hamon

Le club est toujours privé de sept joueurs blessés : Cyril Cazeaux, Thomas Jolmes, Guido Petti, Matthieu Jaliibert, Pablo Uberti, Yoram Moefana et Romain Buros.