Top 14 – UBB : Maynadier va prolonger pour une dernière saison

Arrivé en Gironde en 2013 après cinq saisons à Albi, Clément Maynadier s'apprête à prolonger son bail d'une année supplémentaire. « On s’est tapé dans la main avec Laurent (ndlr : Marti), il y a un ou deux détails à régler mais il n'y aura pas de problème."

A 34 ans, le Tarnais compte 17 feuilles de match cette saison dont quatre dans la peau du titulaire. "Physiquement j'ai moins les cannes qu'avant mais je sais ce que je peux apporter au groupe, ce que je peux transmettre aux jeunes. Je suis plus dans ce rôle même si l'envie de jouer est toujours là, l'envie d'être sur le terrain est toujours là. Ce sera à moi d'élever mon niveau."

"Si j'avais un Bouclier dans la besace, j'aurais rendu la carte"

Contacté par une grosse cylindrée du Top 14, Clément Maynadier a préféré finir sa carrière à l'UBB et rêve de partir sur un titre.

"Collectivement je n'ai pas gagné. La dernière chose que j'ai gagnée c'est une montée en Top 14 avec Albi il y a maintenant quinze ans. Si j'avais un Bouclier dans la besace, j'aurais rendu la carte et j'aurais dit merci pour tout ce que m'a apporté le rugby. Mais là il me manque ça et c'est ce qui fait que tous les matins, je me lève pour apporter mon meilleur, travailler et apporter au groupe pour aller chercher ce morceau qui manque encore à Bègles."

