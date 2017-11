Top 14 - UBB : Metuisela Talebula ne se sent "pas encore au top"

Samedi face à Brive, le Fidjien va enchaîner une quatrième titularisation, une première depuis l'automne 2016. En progrès mais en manque d'explosivité et de vitesse, il court toujours après le niveau qui avait fait de lui une des stars du Top 14 entre 2013 et 2015, marquant 29 essais en 50 matches.

France Bleu : vos deux coups de pied ont assuré la victoire face à Agen. Rebelote samedi face à Brive ?

Metuisela Talebula : Pour moi, buter c'est un challenge difficile. S'il n'y a personne d'autre, je peux m'y coller. Ca fait sept ans que je n'ai plus buté. Avec les Fidji, je jouais numéro 10 ou 15 et je prenais le but. Mais en arrivant à Bordeaux, j'ai arrêté.

Après avoir joué à l'aile et au centre, vous devriez jouer arrière samedi...

C'est mon ancienne position, j'adore ça. A l'arrière, quand tu reçois le ballon, soit tu tapes, soit tu joues, suivant le plan de jeu. C'est mon poste préféré, là où j'ai beaucoup joué en sélection. Il y a plus d'espaces, plus de temps pour récupérer le ballon et relancer. Tu couvres tout le fond du terrain et tu dois choisir la bonne option.

Talebula n'a plus marqué d'essais à Chaban-Delmas depuis le 11 mars 2017. © Radio France - Justine Hamon

Vous avez parlé aux entraîneurs de la possibilité de vous y installer dans la durée ?

Je n'ai pas parlé d'un poste plutôt qu'un autre. Je veux juste jouer, peu importe ma position, du moment que je suis sur le terrain.

Je ne suis pas revenu au niveau où j'étais. Mais je pense que je suis de mieux en mieux. Je me sens bien quand je joue beaucoup. Ma blessure est derrière et je me concentre pour donner le meilleur avec l'UBB. Pour me revoir à mon meilleur niveau, il faudra attendre un peu.

Physiquement, vous ne vous estimez pas à 100% ?

Vous avez été déçu de ne pas avoir été retenu dans le squad fidjien pour les tests de novembre ?

Ce n'était pas le moment. Je revenais de blessure. Heureusement, il y a beaucoup d'autres Fidjiens dans le monde capables de jouer en 15 et dans les lignes arrières.