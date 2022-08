Top 14 - UBB : monter le curseur face à Clermont

"Décevant", c'est ainsi qu'Antoine Miquel résume la soirée bayonnaise. "On ne s'attendait pas à ça, on avait fait une bonne préparation physique et au final on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. On n'a pas su retrouver ce qu'on travaille pendant les entraînements."

Le néo-troisième ligne sait qu'il va falloir montrer autre chose à Issoire. "Il va falloir passer un cap sur ce match là pour être prêt. Il va falloir être plus prêt sur la conquête, sur la mise en place de nos jeu. Mais avec l'arrivée des internationaux j'ai l'impression qu'on a basculé."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Thomas Jolmès, Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et Yoram Moefana, qui étaient de la tournée japonaise du XV de France, reviennent en jeu. pas à 100% physiquement bien sûr mais avec l'envie de mettre le train girondin sur les rails.

Le centre des Bleus Yoram Moefana a "très hâte de pouvoir jouer ce premier match" lui qui a pu se ressourcer en famille à Futuna en Polynésie. "Ca fait du bien, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas rentré chez moi. J'ai bien profité. Maintenant c'est retour à la réalité."

Le capitaine hausse le ton

La réalité s'appelle Toulouse et elle va très vite débarquer à Chaban-Delmas. Le 4 septembre il faudra être prêt. Ce n'est apparemment pas encore le cas à l'image du coup de gueule poussé ce jeudi en fin d'entraînement par le capitaine Jefferson Poirot pour demander plus d'envie et d'agressivité à ses coéquipiers.

L'entraîneur des avants Julien Laïrle © Radio France - Justine Hamon

"Ca veut dire qu'on rentre dans le Top 14, veut croire l'entraîneur des avants Julien Laïrle. On commence à monter un peu en pression. On est à dix jours de recevoir le Stade Toulousain. Il faut qu'on ait envie de faire les bonnes choses, de jouer notre rugby qui est un rugby de pression, d'occupation, rugby où on est capable de tenir le ballon. Il faut qu'on s'y mette. Après il sera trop tard."

Face à une équipe clermontoise qui vient de passer 40 points à Toulon, l'UBB, qui a une nouvelle fois décidé d'aligner une équipe par période, va avoir une belle occasion de monter le curseur et se rapprocher des exigences d'un match de Top 14.

Les équipes

Première période : Buros - Bielle-Biarrey, Moefana, Lamerat, Tambwe - Holmes (o) Lucu (m) - Diaby, Miquel, Vergnes-Taillefer - Cazeaux, Jolmes - Falatea, Lamothe, Poirot.

Seconde période : Ducuing - Cros, Uberti, Vili, Mori - Jalibert (o) Gimbert - Vergnes-Taillefer, Timu, Diaby - Marais, Douglas - Cobilas, Maynadier, Kaulashvili.

Remplaçants : Roussel, Dubié