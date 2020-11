Top 14 - UBB : "On n'abandonne jamais"

Christophe Urios avait décidé, pendant sa causerie d'avant-match, de remontrer à ses joueurs les images de l'essai qui leur avait donné la victoire à Castres (29-30) après la sirène il y a quinze jours.

Le scénario s'est répété quand un exploit personnel de Ben Lam et une transformation de Maxime Lucu ont permis à l'Union de passer devant le MHR au meilleur moment (22-23, 78ème).

"Il ne faut jamais abandonner, martèle le manageur, chose qu'on n'a pas su faire à Paris par exemple. On a accepté la défaite et ce n'est pas acceptable. On n'abandonne jamais, quoi qu'il se passe. Aujourd'hui, c'est un bel exemple. On apprend."

Longtemps contrariée par la puissance montpelliéraine, l'équipe girondine, plus en rythme, a dû attendre le dernier quart d'heure pour trouver l'ouverture. D'abord par son jeune troisième ligne camerounais Ian Kitwanga qui vivait son baptême du feu en championnat. Et ensuite donc par son ailier néo-zélandais qui, une semaine après son essai au stade Français, commence à trouver ses marques en Top 14.

Buros et Ducuing empêchent Ngandebe d'aplatir. © Maxppp - Maxppp

"On a pratiqué un bon rugby, se félicite Christophe Urios, avec une assez bonne alternance. Il faut que nous comprenions que parfois il y a des matchs qui se gagnent sans jouer un beau rugby. On n'a pas besoin de montrer qu'on sait jouer au rugby. Ce qui est important dans ce Top 14, c'est d'être efficace. Et parfois ils ont un peu de mal avec ça. C'est en train de changer."

L'UBB boucle ce bloc de trois déplacements avec deux victoires et grimpe provisoirement à la 7ème place avant de retrouver Chaban-Delmas samedi prochain face au Racing 92.