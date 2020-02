Top 14 - UBB : Nans Ducuing a le XV de France "dans un coin de la tête"

Bordeaux, France

Alors que six de ses coéquipiers (Poirot, Cazeaux, Woki, Roumat, Lucu, Jalibert) ont déjà eu la chance d'être appelés par Fabien Galthié, Nans Ducuing est resté en salle d'attente. Mais espère pouvoir profiter de la belle dynamique de l'Union pour taper, lui aussi, à la porte de la nouvelle équipe de France, surtout à un poste d'arrière où la hiérarchie reste encore floue.

"Bien sûr j'aimerai y re-goûter. Je sais par quoi ça passe. De bonnes performances avec le club, je me concentre là-dessus. Bien évidemment que je l'ai dans un coin de la tête et que j'espère y revenir un jour. Je crois que le staff avait fait une liste élargie en début d'année, j'étais dedans et j'avais été reçu. Je sais qu'ils ont un oeil sur mes performances mais sur celles d'autres joueurs aussi. On sait qu'on est scruté. Donc on continue à essayer de bien carburer collectivement avec l'UBB, essayer de se démarquer si on peut individuellement pour prétendre à faire cocorico..."

Âgé de 28 ans, Nans Ducuing compte quatre sélections avec le XV de France lors de la tournée en Afrique du Sud en juin 2017 puis pour deux tests de la tournée de novembre cinq mois plus tard.