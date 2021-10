Top 14 – UBB : Nathanaël Hulleu avait « les dents qui touchaient le sol »

Au placard depuis la reprise du championnat, le jeune ailier de l’Union Bordeaux-Bègles a enfin rejoué et marqué face à Montpellier. Il espère que sa deuxième saison en Gironde sera celle de la confirmation.

Auteur de trois essais en neuf matches dont celui, spectaculaire de la victoire à Clermont en 2020-21, l’ancien Grenoblois avait disparu des feuilles de match. A 21 ans, il estime qu’il s’est endurci mentalement et il est déterminé à faire son trou malgré la concurrence.

France Bleu : ça fait quoi de rejouer un match de Top 14 ?

Nathanaël Hulleu : ça fait plaisir. Ça faisait un moment que je l’attendais celui-là. J’avais les dents qui touchaient le sol. Rejouer à Chaban devant autant de public, c’était énorme. Ça fait vraiment du bien.

C’est toujours dur à entendre qu’on n’est pas au niveau

Avec un essai d’entrée ?

Sur le premier ballon, j’ai bien été servi par Nans (ndlr : Ducuing), je n’avais plus qu’à conclure mais ça fait toujours plaisir.

Ça fait du bien ?

Oui surtout au moral. Ce début de saison était compliqué moralement. Je n’ai pas lâché, j’ai continué à travailler et ça a payé.

Quelles explications vous a donné l’entraîneur ?

Je n’étais pas au niveau, je ne faisais pas les entraînements qu’il aimerait que je fasse. Du coup, je me suis énervé un mardi et ça a payé. C’est toujours dur à entendre qu’on n’est pas au niveau. Mais à un moment donné il faut accepter les remarques. C’est pour notre bien, jamais pour nous détruire moralement. Du coup, il faut appliquer et c’est forcément la bonne solution.

De quoi avez-vous pris conscience ?

Je pense que c’était mon agressivité surtout aux entraînements, ils attendaient que je sois un peu plus méchant, que je montre ce que je vaux. M’entraîner à mon niveau de match, ce qui n’est pas toujours facile. L’opposition du mardi, quand on ne joue pas, c’est là notre match. Il faut tout donner.

J’ai appris toute la saison dernière, je n’ai plus droit de faire d’erreurs, il faut que je fasse ma place.

Voir le retour à l’entraînement de Santiago Cordero, ça fait peur ?

Non, ça stimule. Ça rehausse le niveau de l’entraînement. On s’entraîne contre un joueur de niveau international qui a affronté les plus grosses nations mondiales. Moi je trouve ça stimulant.

Nathanaël Hulleu estime que le temps de la découverte est passé et qu'il doit faire ses preuves en Top 14. © Radio France - Justine Hamon

Quels sont vos objectifs à titre personnel ?

Déjà j’aimerais jouer plus que la saison précédente, améliorer ma défense en bout de ligne et puis continuer à franchir, faire jouer après contact, courir avec le vallon et marquer.

Est-vous le même joueur que celui arrivé de Grenoble en 2020 ?

Je pense que j’ai beaucoup progressé, surtout mentalement. Le fait de subir quelques échecs. J’ai réussi à apprendre de mes erreurs. Et rugbystiquement, en s’entraînant avec une grosse écurie du Top 14, forcément on progresse. J’ai appris toute la saison dernière, je n’ai plus droit de faire d’erreurs, il faut que je fasse ma place.