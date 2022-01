Top 14 – UBB : « Ne nous laissons pas berner par l’avance que nous avons » prévient Urios

Le 20-0 passé au CO en première période a confirmé que l’UBB maîtrisait son rugby et qu’elle était un leader costaud. Elle a pris ses distances avec la concurrence. Distances qu’elle va devoir maintenir dans une fin d’hiver semée d’embûches. Pour Christophe Urios, il est trop tôt pour se déclarer candidat aux deux premières places synonymes de qualification directe en demi-finale. Interview.

France Bleu : qu’est-ce qui vous a plu dans ce succès ?

Christophe Urios : Contrat rempli, soulagé comme chaque fois qu’on bat les Castrais. Plein de choses m’ont plu. La première mi-temps, la façon de l’aborder sereinement, d’être précis et propre. En deuxième, on s’est quand même accroché même si on a été moins performant sur la mise en place de notre jeu. On est resté connectés. Et enfin le +13 points. Ça fait trois ans qu’on les joue et il n’y a jamais beaucoup d’écart. Je suis content.

On a cette culture de la gagne, cette envie de progresser, cette notion de progrès. Je trouve qu’elle est beaucoup plus forte cette année.

Il y a eu beaucoup de maîtrise ?

Oui on ne s’est jamais affolé, on a eu beaucoup de maîtrise même quand ils ont durci le jeu et qu’ils ont cherché à jouer davantage. C’était bien.

Vous êtes toujours premier, l’objectif c’est de conserver cette place ?

L’objectif c’est d’être dans les six. Mais quand on parle de Top 6, c’est de un à six… On est premier et on souhaite le rester le plus longtemps possible. Je vous ai dit qu’on fera le point début mars à la fin du cycle après Pau. Il reste cinq matches. Là on se posera la question de savoir ce qu’on veut jouer. Les deux premières places sont importantes pour nous. On est dans l’objectif pour le moment. C’est trop tôt.

Trouvez-vous des similitudes avec votre parcours d’il y a deux ans avant l’’arrêt du championnat ?

Je trouve que par rapport à ce qui s’était passé la première saison, on a davantage de contrôle, on a des performances humaines qui sont meilleures. Je nous trouve meilleurs, plus armés. La première année, on a survolé, c’était incroyable d’ailleurs. On arrivait à s’appuyer sur des joueurs hors-normes, on surfait sur une dynamique incroyable mais je ne sais pas comment on aurait été s’il y avait eu des phases finales. Je nous sens plus costauds. Il y a l’expérience des phases finales. Les quelques smatches qu’on a fait nous amènent de la dureté. Et puis par rapport à la saison dernière, on a cette culture de la gagne, cette envie de progresser, cette notion de progrès. Je trouve qu’elle est beaucoup plus forte cette année.

Si on fait les beaux et qu’on se prend pour d’autres, on va se faire ramasser. Quand t’es premier, tout le monde veut te couper la tête.

Vous sentez le groupe plus exigeant envers lui-même ?

Je le sens depuis le début de la saison. La saison dernière nous a ouvert les yeux sur l’idée qu’on n’est pas passé loin de faire une finale, elle nous a montré cette déception de perdre en demi-finale et de ne rien gagner. Et elle nous a ouvert les yeux sur la nécessité de travailler dur tout le temps parce que ça ne vient pas tout seul. S’ils ne sont pas contents d’avoir gagné de treize points face à Castres parce qu’ils sont frustrés de leur deuxième mi-temps, c’est bien.

Gagner sans vos internationaux, c’est bon pour la confiance ?

C’est bon pour la confiance du groupe, c’est bon pour la suite de la saison. Il faut rester humble, parce que si on fait les beaux et qu’on se prend pour d’autres, on va se faire ramasser. Quand t’es premier, tout le monde veut te couper la tête. Ne nous laissons pas berner par l’avance que nous avons.