Top 14 - UBB : ne pas baisser la garde à Brive

Ça reste l’un des rares mauvais souvenirs de Christophe Urios depuis qu’il a pris les commandes de l’Union. Une défaite (30-9) en terre briviste le 19 octobre 2019, défaite que le manageur n’a pas hésité à évoquer cette semaine.

« Quand tu vas chez les Coujoux, tu passes toujours un test. Celui du combat, celui de la testostérone. Et il n’y a pas de raison que ça change ce weekend. L’année dernière, ils nous ont fracassés (ndlr : 30-9). Ce sera pareil cette année. Si on est comme on a été capable d’être sur les derniers matchs à l’extérieur, ce sera un match intéressant à regarder. Si on n’est pas capable d’être des morts de faim, je peux te donner le score maintenant. »

Sur le calendrier, c'est sûrement un de nos plus gros matchs à aborder — Jefferson Poirot

Après six matchs sans défaite, l'Union veut éviter la rechute alors que le calendrier lui offre des perspectives avec cinq réceptions lors des neuf dernières journées. "On est assez fiers de ce qu'on a fait sur janvier et début février, souligne le capitaine Jefferson Poirot. Ce serait dommage de passer complètement à côté à Brive comme on est passé à côté l'année dernière parce qu'en termes de confiance et de dynamique ce ne serait pas bon. Sans parler de résultat, il faut que dans l'état d'esprit on arrive à continuer à être accrocheur, à avoir cette ambition de jouer au rugby. Sur le calendrier, c'est sûrement un de nos plus gros matchs à aborder."

Desaubies à l'ouverture, Dweba et Moefana de retour

Les succès arrachés le mois dernier au Racing et à Clermont laissent à penser que l’UBB a retrouvé de l’appétit. Mais Brive n’en manque pas non plus, lui chez qui Lyon, Montpellier et Toulon viennent de se casser les dents. « On saura les recevoir » avait assuré le troisième ligne Matthieu Voisin quelques minutes seulement après la frustrante défaite (26-23) concédée à Bayonne.

Entre un CAB qui doit remettre la marche avant pour ne pas commencer à douter et une UBB qui veut rester dans le carré VIP du Top 14, les débats s’annoncent musclés. Débats que l’Union a eu la chance de préparer avec un jour de récupération de plus que son adversaire.

Joseph Dweba n'a plus joué depuis le 16 janvier. © Radio France - Justine Hamon

Le staff a procédé à six changements avec le retour de suspension d'Alexandre Roumat et celui du talonneur Joseph Dweba. Il a aussi, en l'absence de Ben Botica, touché aux ischio-jambiers, décidé de lancer dans le grand bain le jeune ouvreur Simon Desaubies, 21 ans, revenu il y a une dizaine de jours d'un prêt à Mont-de-Marsan. A noter, sur un banc à six avants, le retour du jeune centre international Yoram Moefana, du demi de mêlée Yann Lesgourgues, du pilier Thierry Paiva et la première apparition du 3ème ligne Jean-Baptiste Lachaise, international des moins de 20 ans.

Brive-UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 17h30.

La compo

UBB : Buros - Hulleu, Dubié, Mignot, Lam - Desaubies (o) Lucu (m) - Petti, Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Dweba, Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Paiva, Marais, Tauleigne, Lachaise, Lesgourgues, Moefana, Kaulashvili.