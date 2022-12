Top 14 - UBB : "Ne pas être dans les six serait un échec"

Le succès ( 8-12 ) décroché à La Rochelle, tout en maîtrise et en solidarité, n'a pas ressemblé à celui d'une équipe en proie au doute. Et s'il a surpris les observateurs, il a été vu au sein du groupe comme la conséquence logique du boulot effectué depuis l'éviction de Christophe Urios.

"Chaque semaine on travaille bien, ce n'était pas le cas avant"

"Chaque semaine on travaille bien, assure le capitaine Jandre Marais, ce n'était pas le cas avant. Et même si on perdait, on n'a jamais lâché, on n'a jamais arrêté de croire en nous. Je pense que les matches face à Gloucester et aux Sharks nous ont préparés à gagner à La Rochelle. C'était bien cette série. Ca donne confiance."

Une série que l'UBB doit maintenant poursuivre pour rester en phase avec ses objectifs. Car malgré tous les remous internes, les entraîneurs ne veulent pas entendre parler de saison de transition.

Le travail du duo Charrier-Laïrle commence à payer. © Radio France - Justine Hamon

"Si nous on est resté avec Julien, rappelle Frédéric Charrier, c'était pour non seulement faire le job mais aussi montrer qu'on n'était pas là pour attendre la fin de saison et l'année prochaine. On a envie de performer, l'équipe s'est toujours qualifiée depuis trois ans. Dans la mesure où en début de saison, on avait l'ambition de se qualifier, ne pas être dans les six ce serait un échec."

Après avoir frappé fort dans la coulisse avec la signature de l'international Damian Penaud , l'Union veut frapper fort sur le terrain face au MHR. Pour tourner pour de bon la page Urios et rappeler qu'il faudra encore compter avec elle cette saison.