Top 14 - UBB : ne pas gâcher face à Castres

Après ses victoires bonifiées face à Lyon et Clermont, on comprendrait mal que l'Union Bordeaux-Bègles tombe ce dimanche (12h30) dans le piège tarnais. Mais l'UBB se méfie d'un adversaire qui s'est refait une santé et d'une météo a priori peu propice aux grande envolées.

Pour avoir dirigé Castres pendant quatre saisons et avoir gagné ces trois dernières années à Bordeaux, Christophe Urios sait mieux qu'un autre ce qui attend ses troupes au stade Chaban-Delmas.

"C'est une équipe qui est affamée sur le jeu au sol, rappelle le manageur, donc si on n'est pas rigoureux et très discipliné, on va se compliquer la tâche. On n'a pas besoin de montrer qu'on sait jouer au rugby. Il faut faire des choses simples. Les conditions seront mauvaises et l'adversaire n'est pas facile à jouer. Union et simplicité sont les mots d'ordre de la semaine. Ça fait trois fois qu'ils gagnent chez nous. Ça suffit."

Coup de collier exigé

Après avoir dominé Lyon, après être allée frapper un grand coup à Clermont, l'UBB doit finir le travail et transformer ce mini-bloc redouté en vraie réussite.

Après une légère blessure à l'épaule, Mahamadou Diaby revient dans la troisième ligne girondine. © Radio France - Justine Hamon

"Après les deux matches qu'on vient de faire, explique le capitaine Mahamadou Diaby, on est content de revenir à la maison et ce serait bête après une performance comme la semaine dernière de faire un faux-pas à domicile. Je pense qu'ils vont faire plus que nous embêter. Mais on est prévenu."

Avant deux semaines sans match, l'Union est donc invitée à donner un coup de collier pour faire un pas de plus vers une qualification qui lui semble promise. "Les conditions vont être compliquées à l'image du match qu'on avait joué contre Agen, annonce le demi de mêlée Maxime Lucu. D'autant plus que Castres est une équipe qui dans ce jeu là se retrouve plus facilement. Il va falloir être sérieux devant, costaud, être maître chez nous. Si on ne le fait pas, on va avoir un match très compliqué. Mais j'ai confiance . Même si les organismes sont touchés, même si c'est dur en ce moment, il faut que devant on réponde présent." Un défi qui n'a rien d'impossible pour une Union qui a déjà prouvé son caractère et sa capacité à adapter son jeu aux caprices de la météo.

Le staff a procédé à sept changements dans le XV de départ avec la première titularisation du pilier fidjien Peni Ravai, et les retours de joueurs frais comme Mahamadou Diaby, Alexandre Roumat, Maxime Lucu et Santiago Cordero.

Les compos

UBB : Buros - Cordero, Radradra, Lamerat, Connor - (o) Seuteni (m) Lucu - Diaby, Higginbotham, Roumat - Marais, Douglas - Cobilas, Maynadier, Ravai.

Remplaçants : Pelissié, Kaulashvili, Flanquart, Tauleigne, Lesgourgues, Botica, Tamanivalu, Tabidze.

Castres : Caminati - Nakosi, Combezou, Vialelle, Laveau - (o) Urdapilleta (m) Radosavljevic - Gerondeau, Jelonch, Delaporte - Capo Ortega (c), Samson - Hounkpatin, Rallier, Phelipponneau.

Remplaçants : Jenneker, Tierney, Moreaux, Tulou, Kockott, Fortunel, Dumora, Kotze.