Top 14 - UBB : "On ne peut pas s'arrêter là-dessus" prévient Loann Goujon

En allant s'imposer samedi à Brive (19-22), l'Union Bordeaux-Bègles s'est relancée dans la course aux phases finales. Mais va devoir confirmer à domicile face à Toulon, explique son troisième ligne international, si elle veut s'offrir une "finale" au Racing 92 lors de la dernière journée.

France Bleu : Un vrai ouf de soulagement après votre interception qui scelle la victoire de l'UBB ?

Loann Goujon : On était bien, tous ensemble à la fin du match. Les dix dernières minutes ont été vraiment éprouvantes. Ils ont eu beaucoup de ballons, n'ont pas fait de fautes et nous en face on était en place, on a essayé de garder cette agressivité en défense, de ne pas louper les plaquages, de ne pas se mettre à la faute. Il n'aurait pas fallu que ça dure une heure et c'est vrai que cette interception fait du bien.

Je n'avais jamais gagné à Brive et je pense que pas grand monde dans l'équipe l'avait déjà fait. C'est une victoire qui fait du bien au moral mais on ne peut pas s'arrêter là dessus. Dans quinze jours on a un gros match et si on passe à côté, ça n'aura servi à rien.

L'UBB a d'abord brillé, puis résisté, ça prouve son caractère ?

Avant le match on ne disait rien parce qu'on avait peur de rentrer sur ce terrain, on avait vraiment l'envie de faire une grosse entame, on savait vraiment à quoi s'attendre. A la mi-temps j'ai dit aux mecs de ne pas s'éparpiller, de ne pas parler à droite à gauche. On s'est peut-être vus un peu trop beaux. Brive est revenu sur le terrain avec énormément d'envie, l'envie de ne rien lâcher et de revenir au score, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais on a su être pragmatique quand on a eu le ballon et garder cette avance jusqu'à la fin sans faire de fautes.

Faire un gros coup à l'extérieur, c'est ce qui vous manquait depuis le début de saison ?

Je ne sais pas si c'est ce qui nous manquait, en tous cas ça fait du bien. Je n'avais jamais gagné à Brive et je pense que pas grand monde dans l'équipe l'avait déjà fait. C'est une victoire qui fait du bien au moral mais on ne peut pas s'arrêter là dessus. Dans quinze jours on a un gros match et si on passe à côté, ça n'aura servi à rien.

Loann Goujon se tourne avec gourmandise vers le choc face à Toulon. © Radio France - Justine Hamon

Ce match face à Toulon, c'est comme un seizième de finale ?

C'est excitant. On a eu un gros trou d'air pendant la saison qui nous met un peu dedans et qui nous oblige du coup à essayer de tout donner, de ne pas en garder sous le pied. On est allé se la chercher et on s'entraîne tous les jours pour faire des matches comme celui qui arrive au Matmut. J'espère qu'on sera prêt parce qu'il faudra s'attendre à un gros combat aussi de la part de Toulon.