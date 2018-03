Quelle image aviez vous de l'UBB avant de signer ?

Nick Frisby : J'avais joué ici l'an dernier avec l'équipe d'Australie A contre les Barbarians français et on s'était entraîné à l'UBB. Je connais Luke Jones, Adam Ashley-Cooper, tous les deux Australiens. J'avais entendu parler du club, sans plus.

Vous avez demandé des conseils à Adam Ashley-Cooper ?

J'ai demandé à Adam. Il m'a donné le nom de quelques boites de nuit où aller...(rires). Non c'est une blague. Quand j'étais sur le point de venir, j'ai parlé à Adam qui m'a été de bon conseil. Ça a facilité mon choix.

Votre avis sur le Top 14 ?

J'apprends doucement. C'est difficile à expliquer. C'est différent du Super Rugby. En termes de niveau, c' est assez proche. Mais dans le Top 14, on est centré sur la conquête, la mêlée, les ballons portés, la touche. En Super rugby, les équipes essaient surtout de jouer plus vite. Mais j'adore, c'est un nouveau challenge pour moi après avoir joué sept ans en Australie. J'ai envie d'apprendre, envie de me remettre en question, de devenir un meilleur joueur. Et je pense que le Top 14 peut m'aider.

Nick Frisby à la lutte avec Ruan Pienaar lors du dernier match à Montpellier. © Radio France - Justine Hamon

Vous aviez besoin de changement ?

J'étais aux Queenslands Reds depuis l'âge de 17 ans. Ça a été des années difficiles et longues. Pas beaucoup de succès, beaucoup de changements d'entraîneurs, de joueurs. J'avais l'impression de stagner, de ne pas évoluer, comme joueur et comme personne. Donc pour moi, c'était le moment de changer. Rory (ndlr : Teague, le manageur) m'a téléphoné et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité d'essayer quelque chose de différent, vivre en France, jouer au rugby ailleurs et voir où tout cela m'emmène.

Vous souhaiteriez rester à Bordeaux, ou du moins en France, à l'issue de la saison ?

J'aimerais rester. Je suis très bien ici. L'équipe, le club, la ville...Tout se passe bien pour moi. Le président et Rory m'ont donné l'opportunité de venir. Je suis là pour cinq mois en tant que joker médical. Pour l'instant, je suis concentré sur mon jeu, je m'efforce de jouer du mieux possible pendant cette période mais j'aimerais vraiment rester à Bordeaux. On verra ce qui se passera.