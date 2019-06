Top 14 - UBB : Nicolas Florian prêt à étudier un réaménagement du stade Chaban-Delmas

Bordeaux, France

Invité spécial de notre matinale ce vendredi, Nicolas Florian s'est exprimé sur les propose tenus quatre jours plus tôt par le patron de l'UBB dans la Mêlée du lundi. Il avait notamment annoncé qu'il allait devoir combler le déficit de la saison et avait appelé toutes les bonnes volontés à le rejoindre.

"Je veux remercier Laurent Marti pour son investissement personnel parce qu'aujourd'hui quand on regarde les clubs de Top 14, ce souvent de grosses écuries avec des gens très fortunés et où c'est plus facile. Plus que le cri d'alarme, ce que je retiens c'est aussi un message d'espoir en disant 'on a un nouvel entraîneur qui va arriver, un bon recrutement, on a un public'. Il faut franchir une étape, il tend la main et moi je veux l'accompagner dans cette démarche en proposant à tous nos acteurs locaux qu'ils s'investissent aux côtés de Laurent Marti. En tant que maire, je ferai tout ce qui est possible pour aider la démarche du club et pourquoi pas, un réaménagement du stade dans sa partie sportive. Moi je ne veux pas rouvrir le dossier de l'aménagement immobilier autour du stade, ça c'est fini. On ne touchera pas à la plaine des sports. En revanche, qu'il y ait des aménagements pour le réceptif, les hospitalités, oui. Je suis prêt à étudier le dossier avec lui et on y travaille déjà."

Nicolas Florian dans le paddock du stade Chaban-Delmas. © Radio France - Justine Hamon