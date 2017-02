Top 14 - UBB : "A nous de nous accrocher" dit Julien Rey

Neuvième du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles espère retrouver le goût de la victoire dès dimanche (12h30) face à Castres. Si les candidats à la qualification sont nombreux, l'UBB n'a pas de complexes à faire a estimé en conférence de presse le trois-quart centre de l'équipe girondine.

Le problème de l'UBB aujourd'hui, c'est son inconstance au cours d'un même match ?

Julien Rey : On voit qu'on a des passages à vide, soit en début de match, soit en seconde mi-temps. A nous de les gommer. Ça nous a fait du mal contre Clermont au retour des vestiaires. Contre Castres il y a quelques mois, on avait eu du mal à se mettre dans le match. Il faut gommer tout ça, faire un grand match et laisser l'adversaire, quand c'est possible, loin derrière.

Beaucoup de pression sur vos épaules avant Castres ?

Non, pas du tout. On a envie de gagner, on va tout mettre de notre côté pour le faire. On fera les comptes après. Avec ce qu'on a produit contre Clermont, sur le fond, on peut être sereins. A nous de mettre les mêmes armes, la même vitesse de jeu et ça passera.

Comment avez-vous vécu le fait de perdre, sans jouer, deux places au classement le weekend dernier ?

On s'en doutait parce que Pau recevait Lyon, le Racing 92 recevait Bayonne, on savait que normalement ils allaient gagner. Mais si on gagne ce weekend, on devrait passer devant Castres (ndlr : l'UBB compte quatre points de retard). On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Il va y avoir deux ou trois places dans le Top 6 qui vont se jouer à rien. A nous de nous accrocher.

Une victoire face à Castres ferait du bien à l'UBB avant de retrouver le Stade Français le 5 mars. © Radio France - Justine Hamon

Ça semble encore plus compliqué que les saisons précédentes...

Il y a toujours du monde, c'est serré, ça va se décider sur l'avant-dernière ou la dernière journée de championnat. A nous de prendre les points, on est encore en course, on peut faire de belles choses comme on peut tout gâcher. L'an dernier on était mieux mais on a fait un finish un peu laborieux. A nous cette fois de faire un bon finish.

Peu d'observateurs vous voient dans les six, ça vous agace ?

Non, ça ne nous agace pas mais on a envie de prouver qu'on peut le faire. Des fois, c'est bien de prendre les gens à contre-pied. C'est la plus belle des réponses.

