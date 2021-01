Top 14 - UBB : nouvelle séance de pêche au gros au Racing 92

Les weekends s’enchaînent et l’UBB ne connaît pas de répit. Après Toulon, Lyon et Clermont, c’est le Racing qui se dresse sur sa route.

Le finaliste de la dernière coupe d’Europe, sans doute l’effectif le plus riche et le plus profond du championnat qui va fournir 7 des 37 Bleus retenus pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Pour ne rien arranger, le crack passe cet après-midi une session de rattrapage après avoir été piégé à domicile (23-29) par Toulon dimanche dernier.

Ces deux équipes sont venues grapiller des points chez nous. Si on est des grands garçons et qu'on retient les leçons, on a une petite revanche à prendre sur ces deux clubs.

Gros morceau donc pour une Union qui avait été battue (12-17) à Chaban par le Racing début décembre, qui vient de laisser filer deux points à la maison face à l'ASM (16-16), "un nul frustrant mais pas une défaite" précise le centre Rémi Lamerat, et qui a pris du retard sur son tableau de marche.

Gagner à l’Arena, elle l’a fait (30-34) il y a un peu plus d’un an. Mais c’était avec un Radradra en état de grâce et un Cordero de feu. Ce qui n’empêche surtout pas l’équipe de retenter sa chance.

L'UBB pourra compter sur le retour de Rémi Lamerat. © Radio France - Justine Hamon

"Depuis le début de l'année, rappelle Rémi Lamerat, il n'y a eu que trois matchs mais on reste invaincu. On sait que la course au Top 6 va prendre un virage primordial à la sortie de ce mois de janvier. Donc il faut essayer d'être le mieux placé. Ces deux équipes sont venues grapiller des points chez nous. Si on est des grands garçons et qu'on retient les leçons, on a une petite revanche à prendre sur ces deux clubs."

L'Union a deux matchs compliqués à négocier mais pas question de baisser le curseur de l'exigence. "On sait ce qu'ils font, on s'est préparé, assure le centre Jean-Baptiste Dubié. Ce n'est pas le moment de lâcher, il faut s'accrocher physiquement et mentalement. C'est dur mais ça te tient en haleine."

Sur une surface synthétique qui favorise le jeu de mouvement, l'UBB a les moyens de rivaliser. A condition de soigner ses problèmes récurrents de discipline, de respecter le plan de jeu à la lettre et de sauter sur la moindre occasion. Bref de rendre une copie quasi parfaite face à des Franciliens qui n’ont pas l’habitude de perdre deux matchs de suite.

Les compos

Racing 92 : Beale - Dupichot, Vakatawa, Chavancy, Imhoff - Russell (o) Machenaud (m) - Le Roux, Sanconnie, Lauret - Bird, Palu - Colombe, Baubigny, Kolingar.

Remplaçants : Chat, Gogichashvili, Ryan, Chouzenoux, Iribaren, Gibert, Zebo, Gomes Sa.

UBB : Buros - Delguy, Dubié, Lamerat, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Higginbotham, Woki - Cazeaux, Petti - Tameifuna, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Kaulashvili, Douglas, Roumat, Gimbert, Botica, Uberti, Cobilas.

Racing 92-UBB, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 15h.