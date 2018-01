Le président Laurent Marti a confirmé dimanche soir à l'AFP l'information révélée un peu plus tôt par le journal Sud-Ouest. A 34 ans, Ole Avei va finir la saison sous le maillot ciel et blanc du Racing 92 en quête d'un talonneur après la blessure de Teddy Baubigny et en prévision de la possible sélection de Camille Chat avec les Bleus.

Le choix du club francilien s'est porté sur le joueur de l'UBB qui était cette saison en manque de temps de jeu (huit feuilles de matches dont trois titularisations), dépassé dans la hiérarchie des talonneurs par Clément Maynadier et Adrien Pélissié. Même s'il a encore montré samedi face à Newport qu'il était compétitif.

Un autre historique s'en va

Le départ de l'ex-international qui a joué les coupes du monde 2011 et 2015 va également permettre de libérer une place de non-Jiff et d’accélérer l'éclosion d'un jeune talonneur à fort potentiel, Florian Dufour, arrivé cet été en provenance d'Agen. Sous contrat jusqu'en 2019, Ole Avei reviendra-t-il à l'Union ?

Hugh Chalmers et Ole Avei sur le départ, une page se tourne à l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Après les départs à la retraite de Matthew Clarkin et Heini Adams, après Hugh Chalmers qui ne sera pas prolongé, c'est un autre historique, grand artisan de la montée en Top 14 en 2011, pièce maîtresse des premières années dans l'élite et considéré comme l'un des tout meilleurs talonneurs du championnat, qui s'apprête à quitter le club.